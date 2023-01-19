CHP'li Özel gerçekleri hazmedemedi! Anayasa Komisyonu'nda Özlem Zengin-Özgür Özel tartışması

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Başörtüsü teklifi kapsamındaki Anayasa Komisyonu'nun TBMM'deki ilk toplantısına HDP milletvekilleri katılmadı.

Toplantıda, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Yükseköğretim Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Memur-Sen, Türk-İş, KADEM'in yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluşun temsilcileri de yer aldı.

Komisyonda konuşan Özlem Zengin, başörtüsüne yönelik zulmün AK Parti iktidarı ile son bulduğunu hatırlattı.

"Bu masa etrafında 'Hayır, başörtüsü yasak olsun.' diyen birinin olmadığını, oturmadığını düşünüyorum." diyen Zengin, "Daha önce vardı, sayı olarak özgürlükleri isteyen insanların sayısı çoktu ama karar verici masalarda oturan insanların sayısı azdı, büyük direnç vardı. Bu manada AK Parti ve MHP, Türkiye'de muazzam dönüşümün öncüsü oldu. Bugün bu masada oturuyorsak her şeye rağmen çözemediğimiz bir şey var." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği ile bir dönemin kapanacağını belirten Zengin, "Ümit ediyorum bu Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım." dedi.

Zengin'in sözlerini kaldıramadı!

Özlem Zengin'in sözlerini hazmedemeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Konuşmanızı tamamlayın." çıkışında bulundu.

Zengin ise Altay'a, "Yetmez, devam edeceğiz. İnsaf, 60 sene beklemişiz." karşılığını verdi.

İnsanların aklı ile alay eden Altay, "Sayemizde oluyor. 60 sene beklediniz, cesaret edemediniz, bizim sayemizde bugün hep beraber buradayız." dedi.

Özlem Zengin, "Sayın Altay, buradan anlıyoruz ki siz bizim teklifimize 'evet' diyeceksiniz." deyince Altay, "Belki siz bizimkine dersiniz." ifadesi ile teklife "hayır" diyeceklerin sinyalini verdi.