CHP'li Özel: "Darbecilere bir santim eğilsek hiçbirimizin geleceğinin garantisi olmazdı"

TBMM (AA) - SEVAL OCAK ADIYAMAN - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duruşuna ilişkin, "Darbecilere karşı bir santim eğildiğimiz takdirde, bu ülkede hiçbirimizin geleceğinin garantisi olmazdı. 15 Temmuz'da, ailemizden ve partimizden aldığımız demokrasi kültürünün gereğini yaptık." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine, Meclis'te karşı koyan parlamenterlerden biri olan Özel, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özel, 15 Temmuz sabahı Genel Kurulun çalışmalarını tamamlamasının ardından birçok milletvekilinin memleketine döndüğünü ancak kendisinin, partisinin nöbetçi Grup Başkanvekili olarak Ankara'da kaldığını anlattı.

Ertesi gün Bursa'da ailesiyle bir araya gelmeyi planladıklarını aktaran Özel, 15 Temmuz akşamı kaldığı misafirhaneye geçtiği sırada basın mensuplarının kendisini telefonla arayarak durumdan haberdar ettiklerini söyledi.

Uçak seslerinin duyulmasının ardından bunun bir darbe girişimi olabileceği şüphesine kapıldığını ve partisinin Ankara'daki milletvekillerini Genel Merkez'e çağırdığını belirten Özel, Genel Merkez'de toplanarak değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi.

Telefonda görüştükleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile aynı uçakta bulunduğunu da ifade eden Özel, uçağın inişinin hava trafiğindeki aksaklıklar yüzünden geciktiğini anlattı.

Özel, Genel Kurulun o gece kapalı olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclis'in kuruluşunda bulunan bir parti olarak darbeye karşı en net duruşun Meclis'te gösterileceğini, bütün darbelerin Meclis'i kapattığını, bunların da aynı şeyi yapacağını, Meclis'i açık tutmamız gerektiğini düşündük. AK Parti'li, MHP'li mevkidaşlarımızla telefonlaştık ve Meclis'in açılmasına önayak olduk. O dönemin Meclis Başkanı buradaydı, hatta salona girdiğimizde meşhur 'Demokrasi öpücüğü vermek istiyorum.' sözlerini sarf etmişti. Kendisiyle kavgalıydık, orada buzlar eridi. Hep birlikte özel bir oturum yaptık."

- "Yeneriz, yeniliriz ama darbecilere teslim olmayız"

CHP'li Özgür Özel, Meclis'in, 15 Temmuz'da tarihinde ilk kez çağrısız bir oturum gerçekleştirdiğine işaret ederek "Jetler havadayken, daha Meclis vurulmamışken Meclis'in ışıklarını açtık ve hedef olmayan Meclis'i şüphesiz hedef haline getirdik. Bütün partilerden milletvekilleri canımızı ortaya koyduk." dedi.

Darbe gecesi "96 yıllık partiyiz, yeneriz, yeniliriz ama darbecilere teslim olmayız." sözlerini sarf ettiğini aktaran Özel, demokrasinin yanında, seçimlere kadar seçilmiş hükümetin ve parlamentonun arkasında olduklarını söylediğini anlattı.

Özel, şunları kaydetti:

"Bütün darbeler doğası gereği iktidara yapılır ama herkes döner ana muhalefetin gözünün içine bakar. Orada en ufak bir gevşeklik Türkiye'de darbeye karşı o toplumsal birlikteliğin sağlanmamasına sebebiyet verirdi. Darbelerden çok çekmiş, defalarca kapatılmış, genel başkanları hapis yatmış, il başkanları darbe dönemlerinde işkenceden geçip hapse girmiş bir parti olarak elbette darbeye karşı dik durmamız gerekiyordu. Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirdik." dedi.

- "Benim için gurur gecesi"

CHP Grup Başkanvekili Özel, 15 Temmuz gecesine ilişkin bir muhasebe yaptığında, parlamentonun üzerine düşeni yaptığını vurguladı.

"O gece benim için gurur gecesi." diyen Özel, o geceki duruşuna yönelik, siyasi parti ayrımı olmaksızın çok sayıda vatandaştan çok olumlu değerlendirmeler aldığını aktardı. Özel, darbe girişimine karşı duruşu konusunda partisinde ve kendisinde bir eksiklik görmediğini de söyledi.

Özel, darbe girişimi sonrasındaki sürece ilişkin "çok ciddi eksiklikler oluştuğu" eleştirisinde bulunarak "O geceki birliktelik ruhu, maalesef kaybedildi. 15 Temmuz, Türkiye demokrasisi açısından bir zaferdi. İktidar partisi bunu, o süreçten sonra kendisine koşulsuz şartsız destek veren MHP ile paylaşıp diğer partileri dışlamayı seçti." dedi.

Partisinin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duruşunda bir sorun olmadığını vurgulayan Özel, "Sonrasında 15 Temmuz'un siyasi bir getiriye dönüşmesi ve bunu başkalarıyla paylaşmama çalışması bir zaaftır. Bunu kabullenemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini suikast timine bildiren üç yaverin serbest bırakılmasının doğru olmadığını" söyleyen Özel, "Bunların FETÖ'cü olduğuna şüphe yok. Cumhurbaşkanı'nın yerini suikast timine söyleyen yaverleri serbest bırakıyorsanız, FETÖ ile mücadelenin neresindeyiz?" sorusunu yöneltti.

- "Darbe korkusu, demokrasiyi zaafa uğratır"

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Türkiye'nin yeni bir darbe girişimiyle karşılaşabileceği" şeklindeki söylemleri değerlendirirken, sürekli darbe korkusuyla yaşamanın demokrasiyi zaafa uğratacağına dikkati çekti.

Darbelere karşı konulması için özgüvene, özgüven için de toplumsal mutabakata ihtiyaç olduğuna işaret eden Özel, "Toplumsal mutabakatın sağlanması için hep birlikte demokrasiye, adalete sarılmamız lazım." dedi.

Demokratik ülkelerde darbe olmayacağını vurgulayan Özel, "Eğer liyakat yerine sadakat tercih edilmeseydi, 'Bunlar çok sadıklar, alınları secdeye varıyor, her makamı bunlar hak ediyor.' denilip her yere FETÖ'cü konulmasaydı darbe yapılamazdı. Darbenin aşısı, panzehiri demokrasidir. Darbeden korunmak, hukuka ve demokrasiye sarılmakla olur." diye konuştu.

Özgür Özel, 15 Temmuz'un geçmiş siyasetin bir ürünü olduğunu belirterek "Darbecilere karşı bir santim eğildiğimiz takdirde, bu ülkede hiçbirimizin geleceğinin garantisi olmazdı. 15 Temmuz'da, ailemizden ve partimizden aldığımız demokrasi kültürünün gereğini yaptık." sözlerini sarf etti.

- "Nihal Olçok ile telefonda görüşüyoruz"

Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip ile eski eşi Erol Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok ile 3 kez telefonda görüştüklerini söyledi.

Her ikisinin de yoğun olmaları ve sonrasında Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir araya gelemediklerini anlatan Özel, "Karşılıklı bir kahve içmeyle ilgili birbirimize sözümüz sürüyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç hafta içerisinde oturup bir kahvesini içeceğiz." dedi.



