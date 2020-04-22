CHP'li Özçağdaş'a tepki yağıyor! 'Ahlaksız bir eylem...'

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini yasadışı şekilde fotoğraflamasına Altun'un eşi Fatmanur Altun isyan etti.

"Tarifsiz üzgünüm"

Fatmanur Altun sosyal medya hesabından şunları kaleme aldı:



Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm.

"İtibar suikastinden fiziki tacize varan ahlak dışı bir zincir"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de twitter hesabından yaşanan skandala sert tepki gösrerek şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sn Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamaya çalışarak bir ailenin yaşadığı eve fiziki tacizde bulunan CHP Üsküdar İlçe başkanını ve yanındakileri şiddetle kınıyoruz. Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir.

En temel değerleri hiçe sayarak itibar suikastine girişen yayın organının ardından, bazı siyasilerin hedef gösterme kampanyasının tetikçisi haline gelmesinin vardığı nokta budur. İtibar suikastinden fiziki tacize varan ahlak dışı bir zincirdir bu.

Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmeye kalkmak, uyarıda bulunan polislere siyasi parti kimliği kullanarak direnmeye çalışmak ve kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir.

Sn Fahrettin Altun'un ailesine dönük bu tacizi şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz. Hiçkimse kimsenin ailesini ve konutunu taciz edemez. Bunu beyanlarıyla teşvik edenlerin ders alması gereken bir durumdur bu.

Suça azmettirdiğini itiraf eden canan kaftancıoğlu'dan çirkin savunma

Sosyal medya hesabından çirkinliği ve suçu savunur mahiyette bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, alenen suç işleyen Üsküdar ilçe başkanına sahip çıktı. Kaftancıoğlu paylaşımında evin gizlice görüntülenme talimatının kendisinin verdiğini de açık etti.