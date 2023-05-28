CHP'li oyuncu Levent Üzümcü'den seçim sonrası küstahlık! Haddini bil edepsiz
Daha önce "Seçilseler de ülkeyi yönetemeyecekler ne yaparlarsa yapsınlar" diyen eski oyuncu ve Şişli Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Levent Üzümcü'den Erdoğan'ın zaferi sonrası tepki çeken yeni paylaşım geldi.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması saat 08:00'da başladı 17:00'de sona erdi.
AA'nın geçtiği bilgiye göre sandıkların yüzde 98.64'ü açıldı. Seçime katılım oranının yüzde 83.99 olduğu bildirildi. Başkan Erdoğan'ın seçimi açık ara farkla önde kapattı ve 2. turda zaferini ilan etti.
Seçim sonuçlarını hazmedemeyen Gezi provokatörü Levent Üzümcü'den tepki çeken bir paylaşım geldi.
Üzümcü "Yargılanmama isteğiniz çok baskındı. Her şeye rağmen…buyrun yönetin bakalım nasıl yönetecekseniz. Kolay gelsin alayınıza." ifadelerini kullandı.