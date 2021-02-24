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Siyaset CHP'li Oğuz Kaan Salıcı itiraf etti: Oylarımız artmıyor!
Siyaset

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı itiraf etti: Oylarımız artmıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin oylarının artmadığını itiraf ederek, "Şimdilik sonuç aldığımızı gösteren, 30'lara yaklaştığımızı gösteren anlamlı bir sonuç yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:42:00 -

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, T24’te Murat Sabuncu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salıcı, Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan ve terör örgütlerinin açıkça destek verdiği protestoların sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne destek

‘Katil polis’ sloganlarının atıldığı, Kabe’ye yönelik çirkin provokasyonun yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek veren Salıcı, “Boğaziçililer doğru bir şey yapıyorlar. Haklı talepleri var. Barışçıl bir protesto yürütüyorlar. Onların eylemlerini sahiplenmek doğru olanı. Bir yandan da gençlerin önüne geçme çabası içine girmeden bunu yapmamız lazım. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"CHP'nin oyları artmıyor"

Salıcı, Murat Sabuncu’ya yaptığı açıklamalarda CHP’nin oylarının artmadığını da itiraf etti.

Anketlerin anlık fotoğraf çektiklerini söyleyen Salıcı, "Anketler anlık fotoğrafı çekerler, haftalık ortamdan etkilenir. Bir dönem CHP'nin oylarının düştüğünü gördük. Bir düşüş yok. Ama şimdilik sonuç aldığımızı gösteren, 30'lara yaklaştığımızı gösteren anlamlı bir sonuç da yok. Ortalaması 25'in üzerinde olduğumuzu gösteriyor. Ortada yaklaşık yüzde 20 olduğu söylenen bir kararsız seçmen var. Hazır bir şekilde yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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