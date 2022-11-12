CHP'li o vekile haddini böyle bildirdiler! Ha bu da sana ders olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın çarpıtmalarına karşı sert bir cevap verdi.

CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı hakkında yaptığı çarpıtmanın, "karşı karşıya olunan cehaletin ve kötücül siyasetin vahametini gözler önüne serdiğini" belirten Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı AA, kurulduğu Milli Mücadele günlerinden bu yana 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır." bilgisini verdi.

Başar, AA'nın 1984'ten itibaren Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü üzerinden aldığı bu ödeneklerin, 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aktarılmaya başlandığını hatırlattı.

Amaçları, devletin kurumlarını yıpratmak

Bu uygulamanın, yeni bir durum olmadığı gibi dünyada resmi haber ajansına sahip çok sayıda gelişmiş ülkede de benzer şekilde yürütüldüğünü ifade eden Başar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir. CHP'li yetkililere böyle ibretlik durumlara düşmemeleri için resmi kurumlar tarafından şeffaf şekilde paylaşılan bilgileri çarpıtmamaları ve seyahat ettikleri ülkelerde iletişim alanındaki kurumları da ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz.

CHP'nin bir süredir milli kurumlarımızı, yıpratmak amacıyla hedef aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA'ya yönelik bu çarpıtmanın sistematik dezenformasyonunun bir parçası olduğu aşikardır.

Türkiye Yüzyılı'nın önemli sütunlarından biri olan iletişim alanında hakikat için mücadele ederken, önemli gayretlerimizden biri de devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırma çabalarına karşı koymak olacaktır."

CHP'li Karabat'ın iddiaları

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Son 3 yılda İletişim Başkanlığı’ndan Anadolu Ajansı’na (AA) aktarılan kaynak yaklaşık 1 milyar TL’yi buluyor. AA bu parayı alıp ne yaptı? Nasıl harcadı? Amaç AA’ya para aktarıp orada daha rahat harcamak mı? İletişim Başkanlığı AA üzerinden neyi gizliyor” açıklamasını yaptı.

İBB'den devasa bir para kazanarak İETT'yi karabatağa sokan isim

Sabah'ın haberine göre, 2019-2022 yılları arasında 2 milyar 114 milyon TL'lik 15 İETT ihalesi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmişti.

İstanbulluları çileden çıkaran toplu ulaşım sistemi her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor.

İBB Meclisi 2021 Yılı Denetim Raporunda ortaya çıkan sonuçta, İstanbul'da toplu taşımanın alarm verdiği belgeleriyle ortaya çıktı. Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından mecliste okunan denetim raporunda İETT Genel Müdürlüğü'nden alınan resmi belge ve evraklardan İETT otobüslerinin sadece 2021 yılında 158 bin 657 ayrı kazaya karıştığı ve çeşitli arızlar bildirdiği tutanak altına alındı.

Sadece 1 ay içerisinde 378 araç arıza yaptı

Mercedes marka araçların bakım ve onarım işinin Mercedes-Benz Türk A.Ş'ye verilmeyip, CHP İstanbul Milletvekili Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından 1 Aralık 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında Capacity model araçlardan 134 tanesi arıza kaydı sebebiyle Edirnekapı garajına döndüğü, Conecto model araçların da 244 tanesinin arıza kaydı sebebiyle Hasanpaşa garajına döndüğü, toplamda 378 aracın 1 ay içinde seferden çekildiği rapor edildi.