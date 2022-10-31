CHP'li Nuşirevan Elçi’nin Öcalan paylaşımlarına olay yorum: ‘Murat Karayılan da CHP’ye katılacak’

Şırnak Barosu eski Başkanı Nuşirevan Elçi, geçtiğimiz günlerde CHP’ye katıldı. Elçi’nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili sosyal medya paylaşımları tepki çekti.

Atatürk’ün Tunceli’de soykırım yaptığı iftirasını paylaşan Elçi’nin defalarca PKK sembolleri ve teröristbaşı Apo posterleri paylaşımlarını retweet yaptığı görüldü.

CHP’nin Elçi transferinin ardından sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı, ‘’Kulislerde pek yakında Murat Karayılan isminin de CHP saflarına katılacağı söylentileri şimdiden dolaşmaya başladı bile. Atatürkçü ve ulusalcı seçmene siyasi tercihlerinde başarılar diliyorum.’’ yorumu dikkat çekti.

İşte Elçi’nin o paylaşımları;

İşte CHP’nin yeni transferinin Atatürk paylaşımlarıyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları;

şaşırtmayan paylaşımlar. eğer atatürk’ü, türk milletini öven paylaşımlar yapsaydı şaşırtıcı olurdu.

chp’de biri 6 oktan birini evine götürmüş. milliyetçilik oku kayıp! milliyetçilik ilkesinin parti üyeleri tarafından bu kadar suistimal edilmesinin başka bir açıklaması olamaz.

atatürk’ün partisinin ne hale geldiğini tekrar gösteren paylaşımlar. tamam milliyetçilik ve laiklik okunu 6 oktan çıkardınız ama bu kadar belli edilmez diyeceğim ama bizim chp seçmeni gene gidip tıpış tıpış oyunu vereceğini biliyorlar istedikleri pozisyonu alıyorlar.

oyları bölmeyin arkadaşlar…

chp artık ne yazık ki ülkeye zararlı cemiyetler tarafından ele geçirilmiştir. chp’yi de memleketi de kurtarmak öncelikli hedefimiz olmalıdır.