CHP'li Nuşirevan Elçi’nin Öcalan paylaşımlarına olay yorum: ‘Murat Karayılan da CHP’ye katılacak’
Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçen Şırnak Barosu eski Başkanı Nuşirevan Elçi’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan paylaşımları, PKK’lılara kol kanat germesiyle bilinen CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu kıskandıracak cinsten…
Şırnak Barosu eski Başkanı Nuşirevan Elçi, geçtiğimiz günlerde CHP’ye katıldı. Elçi’nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili sosyal medya paylaşımları tepki çekti.
Atatürk’ün Tunceli’de soykırım yaptığı iftirasını paylaşan Elçi’nin defalarca PKK sembolleri ve teröristbaşı Apo posterleri paylaşımlarını retweet yaptığı görüldü.
‘’MURAT KARAYILAN İSMİ DE CHP SAFLARINA KATILACAK’’
CHP’nin Elçi transferinin ardından sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı, ‘’Kulislerde pek yakında Murat Karayılan isminin de CHP saflarına katılacağı söylentileri şimdiden dolaşmaya başladı bile. Atatürkçü ve ulusalcı seçmene siyasi tercihlerinde başarılar diliyorum.’’ yorumu dikkat çekti.
İşte CHP’nin yeni transferinin Atatürk paylaşımlarıyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları;
şaşırtmayan paylaşımlar. eğer atatürk’ü, türk milletini öven paylaşımlar yapsaydı şaşırtıcı olurdu.
chp’de biri 6 oktan birini evine götürmüş. milliyetçilik oku kayıp! milliyetçilik ilkesinin parti üyeleri tarafından bu kadar suistimal edilmesinin başka bir açıklaması olamaz.
atatürk’ün partisinin ne hale geldiğini tekrar gösteren paylaşımlar. tamam milliyetçilik ve laiklik okunu 6 oktan çıkardınız ama bu kadar belli edilmez diyeceğim ama bizim chp seçmeni gene gidip tıpış tıpış oyunu vereceğini biliyorlar istedikleri pozisyonu alıyorlar.
oyları bölmeyin arkadaşlar…
chp artık ne yazık ki ülkeye zararlı cemiyetler tarafından ele geçirilmiştir. chp’yi de memleketi de kurtarmak öncelikli hedefimiz olmalıdır.