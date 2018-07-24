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CHP'li Nedim Evli'den özeleştiri: Hantal bir yapımız var!

Adıyaman'da CHP'de olağanüstü kurultay toplanması için noter tasdikli imza veren 4 delegeden biri olan 27. dönem milletvekili adayı Mahmut Nedim Evli, toplumun talebi üzerine değişim istediklerini belirterek, "Önümüzdeki yerel seçimlerde kaybedeceğimiz yönünde bir algı var. Hantal bir yapımız var." çıkışında bulundu.

24 Temmuz 2018 Salı 16:04
CHP'li Nedim Evli'den özeleştiri: Hantal bir yapımız var!

Adıyaman'da CHP'de olağanüstü kurultay toplanması için noter tasdikli imza veren 4 delegeden biri olan 27. dönem milletvekili adayı Mahmut Nedim Evli, "Ben bütün örgütlerimle, yani ilçe başkanlarım, kadın kolları, gençlik kolları, belediye başkanlarım ve kanaat önderlerimiz de dahil olmak üzere, hepsiyle istişare yaptım. Yüzde 65'in üzerinde 'değişimden yana olduklarını' söylediler." dedi.

Evli, olağanüstü kurultayın toplanması için delegeler Abuzer Tanrıverdi, Zeynep Saya ve Ziya Ulutaş ile notere giderek imza verdiklerini belirtti.

Bu kararı örgütlerle yaptığı istişare sonucu aldıklarını aktaran Evli, "Ben bütün örgütlerimle, yani ilçe başkanlarım, kadın kolları, gençlik kolları, belediye başkanlarım ve kanaat önderlerimiz de dahil olmak üzere, hepsiyle istişare yaptım. Yüzde 65'in üzerinde 'değişimden yana olduklarını' söylediler. Ben de onların değişimden yana olmalarına kulaklarımı tıkayamaz, gözlerimi kapatamazdım. Onların temsilcisi olarak, onlara kulak vererek dilekçemi verdim." ifadesini kullandı.

'HANTAL BİR YAPIMIZ VAR'

Evli, bazı kurultay delegesi arkadaşlarının da değişimden yana olmalarına rağmen imza vermediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun talebi üzerine biz değişim istiyoruz. Toplumumuzun iktidara gelememe gibi bir algısı var. Önümüzdeki yerel seçimlerde kaybedeceğimiz yönünde bir algı var. Hantal bir yapımız var. Genel başkanımızdan dolayı bir sıkıntımız yok. Yalnız bu hantal yapılarda, genel merkezde bazı değişiklikler yaparak, yerel seçimde kaybetmemek için değişimden yana olduk."

Adıyaman'da 10 kurultay delegesi bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:04
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