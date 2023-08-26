CHP'li Mustafa Sarıgül'den bakanlık teklifi!

Yaşanan afetlere karşı muhalefetin iktidarı, iktidarın muhalefeti suçladığını basın açıklamasında ifade eden Sarıgül, “Hep aynı şeyleri yapıyor, aynı sonuçlarla karşılaşıyor, aynı tepkileri veriyoruz. Deprem oluyor, sel baskını oluyor, maden kazası oluyor, ormanlarımız yanıyor. Muhalefet iktidarı suçluyor. İktidar kendini savunuyor. Orman yangını söndürülemiyor, suçlu rüzgar oluyor. Sel geliyor, 'Bir yılda yağması gereken yağmur bir günde yağdı' deniyor. Kazalar fıtrattan meydana geliyor. Bu böyle sürüp gidiyor. Bizim insanımız da maden altında, suyun altında, toprak altında, beton enkazı altında ölmeye devam ediyor. Ormanlarımızı yangından koruyamıyoruz, yangın çıksa söndüremiyoruz. Her yıl yaz aylarında ormanlarımız yanıyor.” diye konuştu.

“Orman Bakanlığı kuralım”

Milletvekili Sarıgül, Orman Bakanlığı’nın kurulması için çağrıda bulunarak, “Buradan çağrıda bulunuyorum. TBMM’yi açın, ormandaki yangınları, mutfaktaki yangınları konuşalım. Ormanlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmaktan çıkaralım. Bu bakanlık tarıma mı baksın? Hayvancılığa mı baksın? Gıdaya mı baksın? Ormana mı baksın? Orman Bakanlığını eskiden olduğu müstakil bir bakanlık haline getirelim. Orman politikalarımızı gözden geçirelim. Kalıcı planlar devreye sokalım. Deprem ve Afet Bakanlığı kuralım. Orman yangınları bu bakanlığın sorumluluğunda olsun. Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı olduğuna göre, orman yangınıyla mücadeleyi yangın çıkmadan önce yapalım. Aklımızı başımıza alalım. Toprağın, havanın, suyun ve hayatın değerini bilelim. Doğayı tüketmeyelim Türkiye’yi ihya edelim.” şeklinde konuştu.

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