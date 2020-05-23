CHP'li Muharrem İnce'den ilginç açıklama: Herkes biber ekmeye başladı
CHP Yalova Eski Milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs salgınından sonra insanlarda yaşanan değişim hakkında ilginç bir örnek verdi.
Halk TV'de konuşan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs salgınından sonraki süreçte insanlarda yaşanan değişimle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
İnce, salgın sonrasında herkesin evinde biber ekmeye başladığını söyledi. CHP'li İnce, insanlardaki bu çabanın devlet tarafından da desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Gündem
Misvak'tan İzmir'deki camilere yönelik 'Çav Bella' sabotajına nokta atışı karikatür: Hav Bella!
Siyaset
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'eşcinsel sapkın evlilik' ile ilgili skandal açıklama! CHP'nin derdi sapkınların uçkuru
Gündem
İşte Erdoğan'ın masasındaki anket: Vatandaşların desteği yüzde 90 oldu! CHP'nin çıldırması boşuna değil