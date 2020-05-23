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Siyaset

CHP'li Muharrem İnce'den ilginç açıklama: Herkes biber ekmeye başladı

CHP Yalova Eski Milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs salgınından sonra insanlarda yaşanan değişim hakkında ilginç bir örnek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 01:08:00 -
CHP'li Muharrem İnce'den ilginç açıklama: Herkes biber ekmeye başladı

Halk TV'de konuşan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs salgınından sonraki süreçte insanlarda yaşanan değişimle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

İnce, salgın sonrasında herkesin evinde biber ekmeye başladığını söyledi. CHP'li İnce, insanlardaki bu çabanın devlet tarafından da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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