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CHP'li muhaliflerden yeni hamle!

CHP'de partiyi olağanüstü kurultaya götürmeyi başaramayan parti içi muhalefet yeni yol haritasını oluşturmak için pazar günü bir araya gelecek.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:58
CHP'li muhaliflerden yeni hamle!

Genel Başkanlık iddiasını sürdüren Muharrem İnce'nin de katılacağı toplantı pazar günü saat 14.00'te Ankara'da. Toplantıya kurultay için imza veren delegelerin davet edildiği belirtildi. Toplantıda, tüzük değişikliği için kurultay toplama girişiminin ele alınacağı ve atılacak adımların değerlendirileceği öğrenildi.

GEÇERSİZ İMZALAR İÇİN YARGI SÜRECİ KONUŞULACAK

Toplantıda, genel merkez yönetiminin "geçersiz" bulduğu imzalar için yargı sürecinin başlatılıp başlatılmayacağının da karara bağlanacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:58
  1. Ankara
  2. chp
  3. muharrem ince

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