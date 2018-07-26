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CHP'li muhaliflerden '59 il başkanına' yanıt

CHP'de muhalif kanadın önde gelen isimlerinden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bazı il başkanlarının bugün yaptığı kurultay açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:12
CHP'li muhaliflerden '59 il başkanına' yanıt

CHP'de 59 il başkanı bugün saat 11.00'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen il başkanları, kurultayın partiye zarar vereceğine vurgu yaptılar.

İl başkanlarının açıklamalarına CHP PM üyesi Gaye Usluer'in verdiği yanıtın ardından, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den de açıklama geldi.

CHP'li Tüzün, il başkanlarının açıklamasını 'panikle' yaptıklarını söyledi.

CHP'li vekilin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Danışma Kurullarını toplamadan, İlçe Başkanlarımızın ve Kurultay Delegelerimizin görüşünü almadan, örgütümüze ve halkımıza sormadan yapılan açıklama panikle yapılmıştır. Örgütlerimizin görüşü değil açıklamaya katılanların şahsi görüşüdür. Açıklamaya katılan İl Başkanlarımızın illerinden verilen imzalar da bunun göstergesidir."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 13:12
  1. Bilecik
  2. CHP Genel Başkanı
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. muhalifler

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