CHP'li muhalifler için yarın son gün!

CHP’de yönetim değişikliği tartışmaları devam ederken, CHP PM üyesi Erdal Aksünger’den de kurultay açıklaması geldi. Aksünger, “Sayın Genel Başkanım, sizinle uzun süre birlikte çalışan ve size saygı duyan biri olarak giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin, imzaları beklemek yerine kurultay delegelerinin taleplerine sahip çıkın, olağanüstü kurultayı toplayın” dedi.

NOTER TASDİKLİ İMZALAR ULAŞTI

CHP’de muhalifler ve Genel Merkez arasında başlayan olağanüstü kurultay çekişmesi devam ediyor. Kendilerine 559 ıslak imzalı olağanüstü kurultay çağrısı yapılan belgenin ulaştığını iddia eden muhaliflere kalan imzaların tamamlanması için imza atan delegeler, noter tasdikli imzalarını kargo yolu ile muhalif kanada ulaştırdı.

KURULTAY EYLÜL’DE

Kurultayın toplanması için yeterli imzaya ulaşan muhalifler, yarın da imza toplamaya devam edecek. Muhalifler noter tasdikli imzaları Genel Merkez’e teslim edince CHP için kurultay gongu çalacak. CHP tüzüğüne göre parti, 45 gün içerisinde genel başkanlık yarışlı kurultaya gidecek. Muhalifler bu hafta içerisinde imzaları teslim ederse, CHP Eylül’ün ikinci haftasında olağanüstü kurultay yapacak.

DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Kurultay tartışmaları devam ederken, CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger olağanüstü kurultay açıklaması yaptı. 24 Haziran’da sürecin iyi yönetilmediği için CHP’yi destekleyen milyonlarca insanının da hayal kırıklığına uğratıldığını belirtti. “Bu gerçekle yüzleşmeden yerel seçimlere gitmenin bizi daha ağır bir yenilgiye taşıyacağını gördüğümüz için değişim istiyoruz” diyen Aksünger, gerekçeler üretip onun arkasına saklanmaktan da yenilgileri galibiyet gibi sunmaktan da artık vazgeçmek istediğikleri için değişim istediklerini söyledi.

TEK ADAM OLMANIN YOLUNU AÇAN TÜZÜK

Aksünger, “Genel Başkan şu an yaşadığımız tartışmalara meydan vermeden, değişim talebiyle partiyi kurultaya götürseydi şimdi ne imza tartışması ne de parti içinde istenmeyen kutuplaşmalar yaşanırdı. Partimiz zaman kaybetmez, partide tek adam olmanın yolunu açan tüzüğü demokratikleştirir ve parti içi demokrasiyi işletirdik” diye konuştu.

BU ZİHNİYETTEN KURTULMAK GEREK

Partinin iyi yönetilmediğini vurgulayan Aksünger şu ifadeleri kullandı: “’Biz bu işi çok daha iyi yaparız ve partiyi de iktidara taşırız’ diyenlerin de önünü kesmek için ‘enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmeyelim’ lafının arkasına sığınıyorlar. Çünkü onlar maalesef iktidar deyince parti içi iktidarı anlıyorlar. Oysa iktidar dediğiniz şey devletin kendisidir, yerel yönetimlerdir. Bu zihniyetten bir an önce kurtulmamızın ve iktidara yürümenin yolu, bakış açımızı da siyaset yapma tarzımızı da değiştirmekten geçer.

(Yeni Şafak)