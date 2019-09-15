CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!

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Mahkeme kararıyla tescilli 'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan'ın geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan CHP'li militan gazeteci Necdet Saraç, Akit'e çirkin ifadelerde bulundu. Saygısız sözlerinin ardından Akit'e hak veren Necdet Saraç, "Akit'in tespiti doğru" dedi. Akit'in adının geçmesiyle zıplayan Hergele A. Hakan ise Saraç'ın sözlerine müdahale etti.

Kutuplaşmayı Kemalistler yaparken Akit'e dil uzattı

CHP'nin militan gazetecisi Akit'e haddini aşan ifadelerde bulundu. 90 yıldır Müslümanları ötekileştirip kutuplaştıran Laikçi Kemalistlerin politikalarını dillendirmeyen, bu politikalar sonucu Kürtlerin ötekileştirilmesiyle terör örgütü PKK'nın meydana geldiğini görmezden gelen ve utanmadan 'çözüm süreci'nin tek uygulamaya konmasını isteyen CHP'li Necdet Saraç, Akit'in toplumu kutuplaştırdığı hezeyanını savundu.

Kutuplaştırılmış Müslümanların sesi olan Akit'e dil uzatan Saraç, "Akit gazetesi bugün önemli bir başlık attı. Akit, kutuplaştırmayı, taraflaştırmayı, taraf olmayı öne çıkaran bir gazete." ifadelerinde bulundu.

Akit'in tespitine hak verdi: Son derece önemli tespit

Sözlerinin devamında Akit'in manşetine hak veren Saraç, "Akit'in bugünkü manşeti "Kan ağlamayan Kürt evi yok". Son derece önemli bir tespit. Evet, kan ağlamayan Kürt evi yok. Bunun HDP yanlısı, PKK yanlısı ya da Hizbullah yanlısı olmasının hiçbir hükmü yok." dedi.

Akit'i duyan Ahmet Hakan rahatsız oldu

Necdet Saraç'ın Akit'in manşetini konu edinen konuşması mahkemeden tescilli 'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan'ı ise rahatsız etti. Saraç'ın konuşmasına müdahale eden 'Hergele' "Konuyla ne alakası var" ifadesiyle sözünü kesmek istedi.

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Saraç'tan pes dedirten talep! 'Çözüm Süreci' istedi

Ahmet Hakan'a 'Şu alakası var" diyen Saraç, HDP binası önündeki eylemin yeni bir çözüm süreci için şans olduğu hezeyanını savundu. Saraç "HDP önündeki eylemi çözüm için şansa dönüştürme ihtimali var. Bu işin çözülmesi lazım. Bölgedeki kanın durması lazım. Ben de annelerin gözyaşlarının yarıştırılmasını doğru bulmuyorum" ifadelerinde bulundu.

Akit'in HDP ve PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olamayacağını ve bugüne kadar Kürtlere kan ve gözyaşı getirdiğini ortaya koyan haberi üzerinden CHP'li Saraç'ın yeni bir 'çözüm süreci'ni savunması ise 'pes' dedirtti.

Kan ağlamayan Kürt evi yok!