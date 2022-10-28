CHP'li Mersin Büyükşehir Kandil’i aratmıyor! PKK’lı otobüs şoförü Asiye Şahin de...

CHP’nin HDP ile olan gönül bağı, CHP’li belediyeleri PKK’nın istihdam merkezi haline getirdi. Kandil’de eğitim almış teröristlerin istihdam edildiği İstanbul, Mersin, İzmir gibi CHP’li belediyeler kamu güvenliği için tehdit haline geldi.

MERSİN KANDİL’İN İSTİHDAM MERKEZİ OLDU

Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişinin PKK/KCK, 5 kişinin FETÖ/PDY ve 2 kişinin de Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını, 14 kişinin adli makamlarca tutuklandığını ayrıca PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişinin halen Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını açıklamıştı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ise , ‘Türkiye için milli güvenlik sorunudur’ dediği Vahap Seçer’in geciktirilmeksizin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından el çektirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE PKK’LI ÇIKTI

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından iki gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan Asiye Şahin, bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak çalıştığı ortaya çıkan Asiye Şahin’in PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini destekleyen sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.