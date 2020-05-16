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Siyaset

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 yıllık işçiyi kovdu, mağdur adam isyan etti

CHP'li Mersin Belediyesi, işten çıkardığı 14 yıllık belediye çalışanının evine dalga geçer gibi yardım kolisi yolladı. Engelli çocuğu olan mağdur adam, CHP'li belediyenin skandal hareketine tepki göstererek, "O Kılıçdaroğlu'na söyleyin Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:23:00 - 2020-05-16 12:35:05

Mersin Belediyesi'nde 14 yıl boyunca çalışan ancak CHP'nin gelişiyle birlikte performansı bahane edilerek işten çıkarılan vatandaş belediye binası önünde adeta isyan ederek yetkililere seslendi.

Bir engelli çocuğu olan vatandaşın isyanının sebebi ise Mersin Belediyesi'nin gönderdiği yardım kolisi. İşten çıkardıktan sonra bir vatandaşa yardım kolisi göndermesi ise vatandaşlar tarafından "CHP zihniyeti" olarak adlandırıldı.

14 yıllık emeği hiçe sayılan baba, "Çocuklarımın ekmeğiyle oynadınız. Yazıklar olsun. O Kılıçdaroğlu'na söyleyin Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında" dedi.

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Yorumlar

mahmut

eminim haklı bir gerekçe vardır. Şu ana kadar haksız bir işten çıkarma CHPli belediyelerde duymadım. Ancak özellikle son yıllarda sizlerin destekleği partilerin haksız ve hukuksuzça bir çok masum insanı ekmeğinden ettiği herkesin malumu...
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vejo

erdogana karşı hepiniz birlestiniz sonuç bu halkın adamı erdogandir
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