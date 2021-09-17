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Gündem CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kendisini sallamayan vatandaşları azarladı: Herkes haddini bilsin
Gündem

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kendisini sallamayan vatandaşları azarladı: Herkes haddini bilsin

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ziyaret ettiği kahvehanede kendisini sallayamayan vatandaşları azarladı. CHP'li Seçer'in vatandaşlara yönelik "Başkan geldi buraya, herkes haddini hududunu bilsin." dediği anlar büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 15:40:00 -

CHP'li Mersin Büyüşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in geçtiğimiz günlerde bir kahvehane ziyareti sırasında halka hitabı sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Kendisiyle ilgilenmeyen vatandaşlara kızdı

Kahvehanede bir vatandaşla sohbet eden Seçer, muhatabının sözünü keserek masalarda, kendisiyle ilgilenmeyen ve oyun oynamaya devam eden vatandaşlara kızdı.

"Herkes haddini hudunu bilsin"

Kendisinin buraya kadar geldiğini belirten Seçer, oyun oynayanların ara vermesini söyleyip "Sessiz olun sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hudunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun." ifadelerini kullandı.

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