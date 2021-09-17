CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kendisini sallamayan vatandaşları azarladı: Herkes haddini bilsin

CHP'li Mersin Büyüşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in geçtiğimiz günlerde bir kahvehane ziyareti sırasında halka hitabı sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Kendisiyle ilgilenmeyen vatandaşlara kızdı

Kahvehanede bir vatandaşla sohbet eden Seçer, muhatabının sözünü keserek masalarda, kendisiyle ilgilenmeyen ve oyun oynamaya devam eden vatandaşlara kızdı.

"Herkes haddini hudunu bilsin"

Kendisinin buraya kadar geldiğini belirten Seçer, oyun oynayanların ara vermesini söyleyip "Sessiz olun sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hudunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun." ifadelerini kullandı.