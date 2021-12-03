CHP'li Mehmet Sevigen'in FETÖ çıkışı olay oldu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Partinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirileri nedeniyle CHP eski Genel Sekreteri ve parti üyesi Mehmet Sevigen'i ihraç etmesinin ardından tartışmalar büyüyor. Sevigen, Zonguldak’tan başlayarak Anadolu turunda CHP’li küskünlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Diriliş Postası’na konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sevigen, “CHP rotasından ayrılmıştır. Partiden FETÖ'yü temizlemeyenlere, Atatürk'e kefere diyenlere, PKK/PYD'ye ‘terör örgütü’ diyemeyenlere Atatürk'ün bize emanet ettiği bu partiyi teslim etmeyeceğiz" dedi.

CHP eski milletvekili ve parti üyesi Mehmet Sevigen, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partisinden ihraç edildi. Sevigen’nin partiden ihraç edilmesinin ardından muhalif kanat da harekete geçti. Başını Mehmet Sevigen’nin çektiği grup, Zonguldak’tan başlayarak Anadolu turuna çıkıyor. Anadolu programında CHP küskünleriyle biraya gelecek olan muhalif grubun ortak eylem planı hazırlaması bekleniyor.

Diriliş Postası’na özel açıklamalarda bulunan Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert dille eleştirdi. Partiden ihraç nedenini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi olarak gösteren Sevigen, “Kemal Bey ve nereden geldiği belli olmayan kişilerce parti rotasından çıkarılmıştır. Partiden FETÖ'yü temizlemeyenlere, Atatürk'e kefere diyenlere, PKK/PYD'ye ‘terör örgütü’ diyemeyenlere Atatürk'ün bize emanet ettiği bu partiyi teslim etmeyeceğiz " diye konuştu.

"Bir yerden talimatlar kesin"

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olma sürecinde bir çok soru işareti yer aldığını savunan Sevigen ”Kılıçdaroğlu önceleri 'aday olmayacağım' dedi. Partimizin Genel Başkanı Deniz Baykal, kendisine kurulan kaset kumpasının ardından yeniden adaylığını açıklayacaktı. Partinin başına Kemal Bey’in adı geçince 'aday olmayacağım' dedi. Nereden talimat geldiyse; Kemal Bey, adaylığını açıkladı. Bir gün önce aday olmayacağını söyledi, ertesi gün adaylığını açıkladı. Bir yerden bir talimat geldiği kesin!" ifadelerini kullandı.

“Biz çoban ateşiydik, Çınar ağacının dalıydık, kopartıldık” diyen Sevigen, birçok arkadaşıyla birlikte Zonguldak’tan başlayarak Anadolu turuna çıkacaklarını söyledi. Sevigen, “Seçimle CHP’de görev alan insanlar partiden dışarı atılıyor ve dışarıdan gelen ekiple yönetiliyor. İki üç tane danışmanı var FETÖ olayından dolayı hapiste yatıyor. Bunlara seyirci kalamayız. Bizim bu partide Kılıçdaroğlu'ndan fazla emeğimiz var. Anadolu’muzun birçok yerinden davet alıyoruz. Zonguldak’tan başlayarak halkımızla bir araya geleceğiz. Önce halkımızın beklenti ve isteklerine alacağız daha sonrasında ise yol haritamızı belirleyeceğiz” dedi.

"Atatürk diyemiyorlardı"

Konuşmasında Ermenilere soykırım yapıldığını öne süren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Yunanistan ile yaşanan gerilimde Türkiye'yi işgalci olarak nitelendiren Ünal Çeviköz gibi isimlere de tepki gösteren Sevigen, şu açıklamalarda bulundu:

"Canan Kaftancıoğlu sözde Ermeni soykırımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladı. Biz alanında uzman akademisyenler getirerek bu konuda konferanslar düzenledik. Atatürk diyemiyorlardı, 'Mustafa Kemal'in askerlerine' karşı geliyordu. Biz bunları eleştiriyoruz. Dünya başımızda, ambargo için çaba sarf ediyorlar. Böyle bir ortamda İstanbul İl Başkanı bunu nasıl söyler?"

‘Helalleşme hazırlanmış bir projedir’

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin geçmişte yaptığı yanlışlar nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamasının da partiden ihracını hızlandırdığını ifade eden Sevigen, "Kemal Bey, helallik isterken, biz kimden istiyoruz? CHP Genel Başkanı böyle bir konuda Atatürk, İsmet Paşa, Ecevit dönemini nasıl hedef alır. CHP'nin başta olduğu hiçbir dönem yoktu saydığı 12 maddede. Kendi döneminizden helalleşin, biz acı çekmedik mi? Helalleşme karşılıklı olur" dedi. Kılıçdaroğlu'nun parti tüzüğünü çiğnediği savunan Sevigen, "Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hazırlanmış bir projedir. Mesela aynı anda Kemal Bey helallik istiyor, Meral hanım Hz. Ömer'in adaletinden bahsediyor. İkisi de bir anda dini kavramları kullanmaya başlıyorlar. Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişini ve geleneğini reddediyor. Kemal Bey parti tüzüğünü çiğnemiştir" diye konuştu.