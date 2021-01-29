CHP'li Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e 'saray operasyonu' tepkisi: Menemen'i kim sattı?

CHP'de 3 önemli ismin partiden istifa etmesinin yankıları devam ediyor. Mektup krizi sonrasında istifa etmeleri beklenen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu şok istifaların ardından ise CHP'de tansiyon tekrar yükseldi.

Özgür Özel 'saray operasyonu' dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifalar hakkında yaptığı açıklamada 3 vekili hedef göstererek durumu 'Saray Operasyonu' diye tanımlaması büyük tepki topladı.

'Menemen'i kim sattı?'

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklendi. CHP'li Menemen Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluğun ardından yapılan 'Başkan Vekilliği' seçiminde Millet İttifakı'nın verdiği fireyi hatırlatan Çelebi, sosyal medya üzerinden "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim." dedi.

İstifa sebeplerine partinin HDP ile yakınlaşmasını gerekçe gösteren 3 milletvekilinin kulis bilgilerine göre Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları iddia ediliyor.