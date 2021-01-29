  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e 'saray operasyonu' tepkisi: Menemen'i kim sattı?
Siyaset

CHP'li Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e 'saray operasyonu' tepkisi: Menemen'i kim sattı?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partiden istifalarını 'saray operasyonu' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki göstererek, "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 23:28:00 - 2021-01-29 23:32:39
CHP'li Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e 'saray operasyonu' tepkisi: Menemen'i kim sattı?

CHP'de 3 önemli ismin partiden istifa etmesinin yankıları devam ediyor. Mektup krizi sonrasında istifa etmeleri beklenen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu şok istifaların ardından ise CHP'de tansiyon tekrar yükseldi.

Özgür Özel 'saray operasyonu' dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifalar hakkında yaptığı açıklamada 3 vekili hedef göstererek durumu 'Saray Operasyonu' diye tanımlaması büyük tepki topladı.

'Menemen'i kim sattı?'

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklendi. CHP'li Menemen Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluğun ardından yapılan 'Başkan Vekilliği' seçiminde Millet İttifakı'nın verdiği fireyi hatırlatan Çelebi, sosyal medya üzerinden "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim." dedi.

İstifa sebeplerine partinin HDP ile yakınlaşmasını gerekçe gösteren 3 milletvekilinin kulis bilgilerine göre Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları iddia ediliyor.

TBMM'de sandalye sayısı yeniden şekillendi
TBMM'de sandalye sayısı yeniden şekillendi

Siyaset

TBMM'de sandalye sayısı yeniden şekillendi

CHP'den istifa eden vekillerle ilgili çıldırtacak hamle!
CHP'den istifa eden vekillerle ilgili çıldırtacak hamle!

Siyaset

CHP'den istifa eden vekillerle ilgili çıldırtacak hamle!

CHP'de istifa depreminin ardından Özgür Özel'den açıklama
CHP'de istifa depreminin ardından Özgür Özel'den açıklama

Siyaset

CHP'de istifa depreminin ardından Özgür Özel'den açıklama

CHP'deki istifa depremi akıllara Bülent Ecevit'in bu sözlerini getirdi!
CHP'deki istifa depremi akıllara Bülent Ecevit'in bu sözlerini getirdi!

Siyaset

CHP'deki istifa depremi akıllara Bülent Ecevit'in bu sözlerini getirdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik uyarı geldi! Fırtına geliyor
Yaşam

Kritik uyarı geldi! Fırtına geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın fırtına beklendiğini açıkla..
Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...
Ekonomi

Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...

Vatandaşlar, Altın artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına cevap ararken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edwa..
3 yıllık çalışmada sona gelindi! Alfabeyi değiştirdiler
Gündem

3 yıllık çalışmada sona gelindi! Alfabeyi değiştirdiler

2017 yılından beri Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçmek için çalışmalar yürütülen Kazakistan'da sona gelindi. Kazakistan, 31 harften o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay