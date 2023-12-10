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Siyaset CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!
Siyaset

CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 15:46:00 - 2023-12-10 15:49:35
CHP'li Meclis Üyesinden skandal kitap! Karısını bir erkekle aldatan LGBT'li adamı konu aldı!

CHP’li Beşiktaş Belediyesinde Belediye Meclis Üyesi olan Turan Yel’in kaleme aldığı kitap yok artık dedirtti. Kitapta karısını bir erkekle aldatan genç adamı konu alan belediye meclis üyesinin romanında şu diyaloglar tartışma konusu oldu...

CHP’li Beşiktaş Belediyesinde Belediye Meclis Üyesi olan Turan Yel’in kaleme aldığı kitap yok artık dedirtti. Kitapta karısını bir erkekle aldatan genç adamı konu alan belediye meclis üyesinin romanında şu diyaloglar tartışma konusu oldu...

Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olan Turan Yel'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı anlaşılan ve ilk baskısı yayımlanan "Hangimiz Öteki" kitabındaki diyalog dikkat çekti. Ahmet ve Eylül arasındaki aşkta Eylül eşi Ahmet'in kendisini başka bir erkekle aldattığını öğrenmesiyle dünyası başına yıkıldı. Yayımlanan kitaptaki skandal olan o sözler tepki çekti.
İşte o diyalog

Ahmet tek bir şeyi merak ediyordu, "Şu an çektiğin acı seni aldattığım için mi yoksa bir erkekle aldattığım için mi Eylül?" diye sordu.

"Ya senin Allah belanı versin!" diye gürledi Eylül, "Hala ne diyorsun! İlla duymak mı istiyorsun! Evet keşke beni başka bir kadınla aldatsaydın! O zaman geçirdiğimiz yılların herhangi birinde beni sevdiğini düşünür, kendimi avuturdum. Mücadele edecek bir çıkış yolu bulurdum. Şimdi ne ile mücadele edeceğimi bile bilmiyorum!"

Ahmet ise, "Ben de böyle olsun istemezdim. Bu duyguları yeneceğimi sandım. Yenemedim.." dediği görülüyor.
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