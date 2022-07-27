CHP'li Mansur Yavaş'tan 'algı belediyeciliği'ne devam! Bakın Ankara'daki tabelalarda hala ne yazıyor

YENİ AKİT ANKARA

Hizmetleriyle ön plana çıkması gereken, açılışlar yaparak halkı davet etmesi gereken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş algı belediyeciliğine devam ediyor. Ankapark belediyeye devredilmesine rağmen onbinlerce aracın geçtiği yollarda hâlâ; "Ankapark'ı geri almak için hukuki mücadelemiz devam ediyor" pankartları asılı durmaya devam ediyor.

Oysa ABB Başkanı Mansur Yavaş yanına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de alarak "Ankapark çürüdü" imajını vermek için belediyeye devredilen Ankapark içerisinde basın toplantısı yapmıştı.

Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere pek çok siyasetçi Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri de Ankapark'ı gezerek buraya sahip çıkması ve imar etmesi gereken Mansur Yavaş'ın burayı harabeymiş gibi yansıtmasına tepki gösterdiler.

Mansur Yavaş ve ekibinin bu tavrı ile; "Ne kadar uzun süre algı yönetimi yaparsak o kadar iyi olur" mantığı güttüğü yorumları yapılıyor.