CHP'li Mansur Yavaş'tan '15 Temmuz' ayıbı!

YENİ AKİT/ANKARA

Resmî tatil günü olan 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümünde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım ücretsizken Ankara'da yaşayanlardan ücret istendi. Ulaşımın ücretsiz olduğunu zanneden ve kartını yanına almayan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

"Mansur Yavaş ne yapmaya çalışıyor?"

yeniakit.com'a ulaşan vatandaşlar gördükleri manzarayı anlatarak; "Mansur Yavaş ne yapmaya çalışıyor? Milli bayramda Ankara Büyükşehir Belediye otobüsleri neden ücretli? Az önce para bastık. Hem otobüs hem metro ücretli. Otobüse bindik. Kartsız geçerken şoför, 'Ücretli' dedi. Fatih istasyonunda, Ulus metro istasyonunda tüm yolcular kart basarak geçiyor" dedi.

"Henüz açıklama yok"

Hain darbe kalkışmasının 6. yıldönümünde vatandaşlar şehir merkezlerindeki etkinliklere katılmak için toplu taşımayı tercih ediyor. Ankara'da da yapılan duyurularda Ankara metrosunun ve otobüslerin ücretsiz olacağı haberleri yapılsa da 15 Temmuz sabah saatlerinde metroyu ve otobüsleri kullanan Ankaralı vatandaşlar ücretsiz biniş yapamadı. Vatandaşlardan turnikelerden kart basarak geçmeleri istendi.

Ankaralılar için sürpriz ve şaşkınlık oluşturan konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş ve EGO Genel Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama yapılmadı.