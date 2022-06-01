CHP'li Mansur Yavaş Ankara'yı kurutuyor!
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, AK Partili Melih Gökçek dönemindeki yeşil alanların CHP'li Mansur Yavaş döneminde kurutulduğunu açıkladı.
yeniakit.com.tr
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, sosyal medya hesabından Ankara'nın halini gözler önüne seren bir video paylaştı.
Paylaşımında Burhan, AK Partili Melih Gökçek döneminde yeşil olan alanların CHP'li Mansur Yavaş döneminde kurutulduğunu söyledi.
Twitter hesabından Burhan, şu ifadelerde bulundu:
Ankara'yı yeşil başkent yapacağım diye oy isteyen Mansur Yavaş ağaçları kuruttu. Gezide üç ağacı bahane ederek terör estirenler neredeler. Ankara çölleşiyor. ZİLLET YOLDA ÇIKTI
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