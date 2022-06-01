  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Mansur Yavaş Ankara'yı kurutuyor!
Gündem

CHP'li Mansur Yavaş Ankara'yı kurutuyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, AK Partili Melih Gökçek dönemindeki yeşil alanların CHP'li Mansur Yavaş döneminde kurutulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 23:24:00 - 2022-06-01 23:31:45

 yeniakit.com.tr 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, sosyal medya hesabından Ankara'nın halini gözler önüne seren bir video paylaştı. 

Paylaşımında Burhan, AK Partili Melih Gökçek döneminde yeşil olan alanların CHP'li Mansur Yavaş döneminde kurutulduğunu söyledi. 

Twitter hesabından Burhan, şu ifadelerde bulundu:

Ankara'yı yeşil başkent yapacağım diye oy isteyen Mansur Yavaş ağaçları kuruttu. Gezide üç ağacı bahane ederek terör estirenler neredeler. Ankara çölleşiyor. ZİLLET YOLDA ÇIKTI
#HazırmıyızErdoğanla

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

isimsiz

ilde ağzı bozuk biri daha zillet değil millet Ankara’da 5 milyon insan yaşıyor bu mu görmüş Ankara’nın kuruduğu

Tolga Sisman

Muhtemelen bunu yayinlamayacaksiniz ama orada agac arayan nasil bir zihniyet
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay