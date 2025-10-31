  • İSTANBUL
Son Haberler

Müslüman Mamdani en kuvvetli aday. New York’a Filistin sevdalısı Başkan

Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!

O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek

1 kişi can verdi, şoför ve bir yolcu yaralandı. Otobüsde ölümlü kavga

Akit yakaladı.. Valiz şov ifşa oldu.. Gelirken taşıdı, giderken taşıttı ‘Mütareke Basını Merz’in Valizini Gördü de, Gazze’deki Katliamı Görmedi’

Muhalif Koç servetini büyütüyor! Arçelik’te zarar gösterdi bankada para bastı

Kartalkaya davasında karar açıklandı: 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Dev şirket rotayı Türkiye’ye kırdı

BAE katliam yapıyor! Sudan için acilen harekete geçilmeli!

Ekonomik ortaklıkta perde aralandı! Türkiye ile İsviçre arasında yeni dönem başlıyor!
CHP'li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10'a çıktı!
Gündem

CHP'li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10'a çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10’a çıktı!

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 3 zanlı daha tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı arasında yer alan eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A. ile iş insanı C.Ö. tutuklandı.

Diğer 2 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturmaya ilişkin tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

YENİ BAŞKAN DA TUTUKLANIP UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

