CHP’li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10’a çıktı!

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı arasında yer alan eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A. ile iş insanı C.Ö. tutuklandı.

Diğer 2 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturmaya ilişkin tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

YENİ BAŞKAN DA TUTUKLANIP UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.