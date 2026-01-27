CHP’li Manavgat Belediyesi’nde rüşvet davası: Baklava kutusu yetmedi! İşin yüzde 30’unu istediler

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada sanık Cem Çakır'ın savunması alındı.

Çakır, çiftçilik ve inşaat işiyle uğraştığını, hiçbir otele kesinlikle rüşvet vermesi yönünde bir baskı yapmadığını savundu.

“Konser için 3 milyon 850 bin lira aldım”

Belediyenin düzenleyeceği 29 Ekim konseriyle ilgili sponsor arayışında olduğunu belirten Çakır, "Bir otel ile görüştüm ve bu konsere sponsor olacaklarını söylediler. Bu konser Murat Boz'un konseriydi. Rüşvet, zorla para alma gibi bir şey olmadı. Bu konsere ilişkin 3 milyon 850 bin lira otelden aldım ve Hüseyin Cem Gül'e teslim ettim. Oteldeki imara aykırılıklar, ruhsat gibi konular nedeniyle paranın ödenmesine ilişkin bir görüşme olmadı." dedi.

İstanbul'da organizatörlük yapan tanık E.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, Murat Boz konserinin organizatörlüğünü yaptığını, ödemenin belediye kaynaklarından yapılamayacağını, sponsorluklar aracılığıyla yapılacağının kendisine söylendiğini dile getirdi.

E.B, ödemenin elden nakit yapıldığını, sanıklardan Mehmet Okan Kaya'ya da konserin sahne işlerini yaptığı için 600 bin ile 800 bin lira arasında ödeme yaptıklarını kaydetti.

Sanıklardan eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e baklava kutusunda rüşvet verdiği iddia edilen tanıklardan C. C. de iş insanı Zafer Süral'ın şantiye şefliğini yaptığını aynı zamanda inşaat şirketinin bulunduğunu belirtti.

“İşin yüzde 30’unu istediler”

Manavgat Belediyesi'nden iş almak için Tüter ve Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile otomobilde bir görüşme yaptığını ifade eden C.C, "Alacağım işin yüzde 30'unu belediyeye yardım olarak vermemi istediler. Ben de yüzde 15 karla iş yaptığımı bunun imkansız olduğunu söyledim. Tüter de bana 'Sen işi yap, sonuna bakarız' dedi. İşimi bitirdikten sonra KOM'a giderek bildiklerimi anlattım. Savcılığa ifade verdim. 1 ay sonra Engin Tüter'in yanına gittim, komisyon işi için. 'Bakarız' abi dedi. Engin Tüter'e götürüp vereceğim parayı Zafer Süral'dan aldım. Araba alacağım diyerek Süral'dan 110 bin avro aldım. Sonra KOM'a giderek seri numaralarını verdim. Engin Tüter'e paraları götürdüm." dedi.

“Parayı baklava kutusuna ben koydum”

Mahkeme heyeti başkanının, "Parayı baklava kutusuna siz mi koydunuz?" sorusu üzerine C.C, "Evet ben koydum. Yanında bir de alkol şişesi vardı. Onu da ben hazırladım. Hediye olarak düşündüm, para görülmesin diye üzerine koydum." dedi.

Sanık avukatının "Boş baklava kutusunu nereden buldunuz?" sorusu üzerine de C.C, "Pastaneden 1 kilo baklava aldım. Poşette götürmektense aklıma baklava kutusu geldi ve onun içine koydum." diye konuştu.

C.C'nin konuşması sırasında söz alan eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tanığın ifade sırasında Zafer Süral ile sürekli göz göze geldiğini, onun yönlendirmesiyle konuştuğunu öne sürdü.

Niyazi Nefi Kara'nın oğlu Ali Çağan Kara da dosya kapsamında tanıklık yapmak istemediğini bildirdi.

Başpehlivan da konuştu

Tanık olarak dinlenen başpehlivan Ali Gürbüz, Manavgat Belediyesi'ne transfer olduğunda 3,5 milyon lira transfer ücreti aldığını söyledi. Bu parayı 3 taksit halinde aldığını ifade eden Gürbüz, "Transfer ücreti görüşmemi Niyazi Nefi Kara ile yaptık. Çok bir pazarlık olmadı. Bana verilen transfer ücretinin bir otelin sponsor olarak karşıladığını biliyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen turizmci K.B, otelinin sahilinde büfe, duş ve soyunma kabini yapmak için Hüseyin Cem Gül'e 1,5 milyon lira verdiğini öne sürdü.

Bir süre sonra Hüseyin Cem Gül'ün başkan Niyazi Nefi Kara'nın yeni ev aldığını belirterek kendisinden 350 bin avro talep ettiğini anlatan K.B, "Bana otelimle ilgili CİMER'den gelen bir şikayeti gösterdi. Vermek zorunda kaldım. Otelimin açılması gerekiyordu. Yine bir CİMER şikayeti nedeniyle Hüseyin Cem Gül'e 1 milyon lira verdim." şeklinde konuştu.

K.B, 350 bin avro ve 1 milyon lirayı geri aldığını ancak otellerinden birine 67 milyon, diğerine ise 112 milyon lira belediye tarafından ceza uygulandığını vurguladı.

Duruşma, yarına ertelendi.

Soruşturma süreci

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

İddianame

Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesi'nde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtiliyor.

Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılıyor.

İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin, otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülüyor.

Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.