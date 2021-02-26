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Gündem CHP'li Maltepe Belediyesinde toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı
Gündem

CHP'li Maltepe Belediyesinde toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı

CHP'li Maltepe Belediyesinde işçilerin grev yapması nedeniyle biriken çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı. Sendikayı suçlayarak belediye başkanının yanında olduklarını söyleyen CHP'lilerin durumu Kemal Sunal filmlerini aratmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 20:51:00 -

CHP'li Maltepe Belediyesinde çalışan işçilerin grevi nedeniyle toplanamayan çöplere kadınlar el attı. Belediyeye destek veren ve işçi sendikasına tepki gösteren CHP'li vatandaşlar, sokaklardaki çöpleri kendileri topladı.

CHP'li belediyelerde devam eden grevler nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Maltepe'de ise bir araya gelen mahalle sakinleri sokaklardaki çöpleri kendileri topladı.

“Başkanımızın yanındayız”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a da destek veren mahalle sakini Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın. Hastalık almış başını gitmiş kimsenin bir şey yaptığı yok hem pandemi zamanında bu sendikanın yaptığı akıl alır iş değil. Bu sendikanın ne yapmak istediğini ben anlamadım ama biz sonuna kadar Ali başkanın arkasındayız" dedi.

Sendikayı suçlu buldular

Sendikanının çalışmak isteyen işçilere izin vermediğini belirten mahalle sakini Sevim Ayşe Serin “Biz Altıntepe’de oturan mahalle sakinleriyiz. Biliyorsunuz hastalık var pandemi dönemindeyiz sendika çalışmak isteyen işçilerimizin bile çalışmasına izin vermiyor. İstedikleri 6 bin TL maaş, şu anda aldıkları maaş 4 bin 600 TL. Bu maaşı beğenmiyorlar ve çalışmak isteyen işçilerimizi de çalıştırmıyorlar. Bu gidiş hiç iyi değil ne olacağını bizde bilmiyoruz. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz” diye konuştu.

 

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