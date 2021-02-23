CHP'li Maltepe Belediyesi'nde de grev başladı
Kadıköy, Kartal ve Ataşehir Belediyelerinin ardından, CHP'li Maltepe Belediyesi'nde de işçiler greve başladı.
CHP'li belediyelerde grev krizi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret pazarlıklarında kendi belediyelerindeki işçilere verecekleri maaşla övünürken, CHP'li belediyelerdeki işçiler kazan kaldırdı.
Son olarak Genel-İş Sendikası ile CHP'li Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Şubat'ta belediye binası girişine grev kararı asılmıştı.
Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.
Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.
Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.