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Siyaset CHP'li Maltepe Belediyesi'nde de grev başladı
Siyaset

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde de grev başladı

Kadıköy, Kartal ve Ataşehir Belediyelerinin ardından, CHP'li Maltepe Belediyesi'nde de işçiler greve başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 08:58:00 - 2021-02-23 09:01:41
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde de grev başladı

CHP'li belediyelerde grev krizi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret pazarlıklarında kendi belediyelerindeki işçilere verecekleri maaşla övünürken, CHP'li belediyelerdeki işçiler kazan kaldırdı.

Son olarak Genel-İş Sendikası ile CHP'li Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Şubat'ta belediye binası girişine grev kararı asılmıştı.

Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.

Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.

Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.

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Yorumlar

Putsavar

bana bir tane alnı secde görmüş namuslu vatansever ahlaklı rantçı zinacı kokuşmuş mahalleli alkolik vandal olmayan CAAAHAAAPELİ GÖSTERBİLEN VAR MI?? YOK DEĞİL Mİ YOOOKK.
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Allah milleti ve iscilerimizi namus sozu verip tutmayan chp lilerin iktidarindan koruyor....

millet bunlardan daha akilli
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