CHP'li Mahmut Tanal yine yaptı yapacağını! İşin gücün şov be adam
Milletvekilliğinden ziyade şovmenliğiyle tanınan CHP'li Mahmut Tanal, yine tuhaf bir çıkışa imza attı.
Milletvekilliğinden ziyade şovmenliğiyle tanınan CHP'li Mahmut Tanal, yine tuhaf bir çıkışa imza attı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM İnsan Hakları Komisyon toplantısında, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını yerinde görmek için cezaevine girme önerisi yaptı.
Tanal, “Ben hazırım” diyerek Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'a cezaevine girmek için başvuruda bulundu.
İşi gücü şov
Mahmut Tanal, daha önce de TOMA'ya tırmanmış, barikattan atlayıp yaraladığı bacağını göstermek için Meclis kürsüsünde çorabını çıkarmış, çuvalların üstüne yatarak da güya "oy nöbeti" tutmuştu.