CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Almanya'dan paylaştığı fotoğraflarla kendi kendini rezil etti.

"TÜRKİYE'DEKİ BELEDİYELER NEDEN BÖYLE HİZMET VERMEZ"

Almanya'da otobüse binmek için durakta bekleyen Tanal, duraklarda otobüsün kaç dakika sonra geleceğini gösteren uygulamanın olmasını överek, "Otobüs durağında gideceğiniz yere otobüsün kaç dakika sonra geleceği yazılı. Allah aşkına bu hizmeti Türkiye’deki belediyeler neden vermez / veremez. Bunu herkese söylüyorum. Hiç mi iyi örnekleri almayacağız" dedi.

İSTANBUL'DA AYNI SİSTEM VAR

Oysa Tanal'ın bilmediği şey; başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde bu uygulama var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı duraklarda otobüsün gelmesine kaç dakika kaldığı yazıldığı gibi ayrıca telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalarla otobüsün nerede olduğunu anbean öğrenebilirsiniz.

OTOBÜSTE ŞARJ

Milletin vekilliğini yapmaya çalışan Tanal'ın bir diğer haberdar olmadığı konu ise otobüslerde telefon şarj etme özelliği. İstanbul'da da tıpkı Almanya'daki gibi otobüslerde telefon şarj etmeniz için USB çıkışları mevcut.