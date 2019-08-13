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CHP’li Küçükçekmece Belediyesinde koku isyanı!

İstanbul’da CHP’nin yönetimde olduğu Küçükçekmece ilçesinde bulunan katı atık toplama merkezinden yayılan koku nedeniyle çevre sakinleri pencerelerini açamaz duruma geldi, müşteri kaybına uğradıklarını belirten esnaf da duruma tepki gösterdi.

13 Ağustos 2019 Salı 19:58

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, Atakent Mahallesi Menekşe Parkı civarında oturanlar ve esnaf, Kurban Bayramı'nda başlayan kötü kokudan rahatsız durumda. Her gün yüzlerce kişinin uğradığı parka ve çevresindeki sokaklara yayılan koku vatandaşları ve esnafı isyan ettirdi.

"Kokudan dolayı kimse yok"

Vatandaşlar kokunun parkın hemen yakınında bulunan belediyeye ait atık toplama merkezinde kurban atıklarının bekletilmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Yürüyüş yolundan burnunu kapatarak geçen Mevlüt Turan, "Millet çok rahatsız hepimiz çok rahatsızız bu kokudan dolayı. Kurban kesimi oldu, orada da çöp atıkları var, atıyorlar, oradan kokuyor. Bayramdan önce buralar dolup taşıyordu. Şimdi kimse yok kokudan dolayı" dedi. Köpeğiyle beraber yürüyüş yapan İranlı Behreng Goderzi ise "Bugün daha fazla koku var. Bayramdan itibaren koku çok fazla oldu. Evlere kadar geliyor. Pencereyi açmak zorundayız ama koku var" diye konuştu.

Üç çocuğuyla parka çıkan Saniye Bezirgan da, "Çocuklarla sürekli çıkıyoruz. ama koku bizi tedirgin ediyor. Hastalık olabilir. Koku evin içine kadar geliyor. Birçok insan şikayet ediyor bundan. Dışarıdan geliyor, bayram sürecinde daha sık oldu. Herkes kurban kesildi ondan sanıyor" dedi.

"Balkon açamayacak duruma geldik"

Bu sene çok rahatsız edici bir kokuyla karşılaştıklarını belirten Aydan Emsa ise "Balkon açamayacak duruma geldik. En büyük keyfimiz balkonda kahvaltı yapmak, ama kahvaltımızı yapamadan içeri girdik. Buna bir çözüm olursa çok sevineceğiz" dedi. Bu sabahtan beri ağır bir koku geldiğini ifade eden esnaf Uğur Kaldan da "İçeriye kadar sızıyor. Müşterinin geleceğini sanmıyorum. Ben olsam gelmem. Belediyeyi aradık ama şu saate kadar bir şey görmedik. Ceset kokusu gibi, etrafı aradık hayvan leşi mi diye. Ağır bir koku" dedi.

İş yeri çalışanlarından Elif Çakan, bayram sabahından beri şiddetli bir koku olduğunu belirterek "Aramadığımız yer kalmadı. Yetkililerin gerekli önlemleri zamanında alması gerekirdi. Mümkünse bu kokuya hemen bir çare bulunmalı. Durulacak gibi bir koku değil. Bakın masalarımız bomboş" dedi.

"Belediye başkanının bu sorunu çözmesini bekliyoruz"

Esnaf İzzet Albayrak da, "Belediye başkanının buraya gelmesi lazım. Esefle kınıyorum. Sonuçta 60 bin nüfus var Atakent'te. Çöp arabalarının olduğu yer var. Bu arabalar burada yıkanıyor. Bunun suyu nereye akıyor. Belki de çöplerden toplanan hayvan bağırsakları ve pislikleri orada yıkandı onun suyu da bu dereye aktı. O yüzden sesleniyoruz, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye derhal buraya gelip buradaki sorunu çözmesini istiyoruz. Bu konudan rahatsızız" dedi.

Park etrafında oturan Aygün Şimşek, kokunun bayram başladığını belirterek "Hayvan pisliği olduğunu anladık, nefes alamıyoruz. Buna çözüm bulamadılar mı, nasıl oldu da bu hali aldı" dedi. Çocuğuyla parka giden Ebru Malay ise kokudan dolayı midelerinin bulandığını ve parkta duramadıklarını belirtti. Fadime Ayyıldız da aşırı sıcak ve hayvan kesim etlerinin atılmasından kokunun kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

Çevre sakinlerinin kokularının yayıldığı belirtilen atık toplama merkezi havadan da görüntülendi. Görüntülerde alanda kamyonlarca atığın beklediği görülüyor. Atıkların bir bölümü ise iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nden açıklama

Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Vatandaşın şikayetine konu olan atık alanında günlük temizlikler gerçekleşmekte ve istasyon olarak kullanılan bölgeden hayvan atıkları alınarak İBB tarafından gösterilen Silivri'de yer alan atık tesisine gönderiliyor. Bu işlem sırasında oluşan kötü kokuların önüne geçmek için belediyemiz tüm gücüyle çalışmaktadır" denildi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 19:58
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece
  3. Atakent Mahallesi Menekşe Parkı
  4. Kurban Bayramı
  5. Esnaf İzzet Albayrak
  6. CHP

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