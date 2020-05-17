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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nde çöp rezaleti: Kokudan geçilmiyor

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi çöp rezaletiyle gündeme geldi. Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Parkı'nda çöp kutuları dolup taşarken, park kokudan geçilmiyor. Çevrede yaşayanlar çöplerin 2-3 gündür alınmadığını belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:34:00 -
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nde çöp rezaleti: Kokudan geçilmiyor

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde çevresi sitelerle çevrili Menekşe Parkı'nın çöp kutuları doldu taştı. İçinde yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan parkta bir çok çöp kutusu var. Çevre sakinleri 2-3 günden beri çöplerin alınmadığını belirtiyor. Parkta alınmayan çöpler nedeniyle ağır bir koku oluşurken, kutulardan çevreye saçılan tıbbi maskeler ise tehlike yaratıyor. Kutuların yanında ise çöplerden akan su nedeniyle zemine ayakkabılar bile yapışıyor.

2-3 günden beri burası böyle

Parkın yanında bulunan bir sitede oturan Osman Demir, yerlerdeki maskelerden şikayet ederek, "Maskeleri herkes kullanıyor ama yere atıyorlar. Demek ki belediye çalışmıyor, mecbur çalışmak zorundalar" dedi.

Köpeğini gezdiren Turgut Kozan ise, "Normalde belediyenin temizlemesi lazım ama hiçbir şekilde temizlik yok. Çöp kutuları tamamen dolu. İnsanlar akşamları burada yürüyüş yapıyor, köpeklerini dolaştırıyor ama belediye hiçbir şekilde temizlik yapmıyor. 2-3 günden beri burası böyle. Her zaman geliyorum ben buraya çöplerin bu kadar dolu olduğunu görmemiştim hiç" diye konuştu.

 

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