CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu, Konak Belediyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine 2 farklı edimin ifasına fesat karıştırmak suçlarına yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ü eş zamanlı operasyonla İzmir'de yakalandı. Diğer şüphelinin Erzincan'da olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün Konak Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

BELEDİYE 178 BİN LİRA FAZLA ÖDENDİ

Konak Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyede görevli 3 personelin gözaltına alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Söz konusu soruşturma toplam 1 milyon 580 bin 650 lira bedelli bir hizmet alım işine ilişkindir. Belediye Başkanlığımızın talimatıyla iç denetim birimimizce kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup, yapılan denetim sonucunda sözleşmedeki bazı kalemlerde maddi hatalar bulunduğu 17 Haziran 2025 tarihli inceleme raporu ile tespit edilmiştir. İç denetim raporu doğrultusunda maddi hata kaynaklı olarak 177 bin 984 lira tutarındaki fazla ödeme, 27 Haziran 2025 tarihinde ilgili personellerden faizi ile birlikte tahsil edilmiştir.”