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Gündem CHP'li Konak Belediye Başkanı, iki kişinin ölümünü sırıtarak anlattı
Gündem

CHP'li Konak Belediye Başkanı, iki kişinin ölümünü sırıtarak anlattı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 20:35:00 -

23 yaşında Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay İzmir’in göbeğinde elektrik akımına kapılıp vefat etti.

Yoldaki elektrik kablolarının üstünü kapatmayan CHP’li Konak Belediyesi Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun olayı anlatış şekli ve yüz ifadesi büyük tepki topladı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de etkili olan sağanakta Konak ilçesinde iki kişinin elektrik kaçağından akıma kapılarak yaşamını yitirmesi sonrası açıklama yaptı.

Mutlu, "Akıl almaz bir ölüm haberiyle sarsıldık. Bugün şiddetli yağışta, Enver Dürdar Başar Sokak’ta oluşan elektrik kaçağından akıma kapılan 2 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’a Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Vatandaşlarımızın ölümüne sebep olan olayı titizlikle araştıracak, konunun takipçisi olacağız." dedi.

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