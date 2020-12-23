CHP'li Kılıç'tan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının barınma ve aş hizmeti vermesi için kanun teklifi

TBMM (AA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının barınma ve aş hizmeti vermesi için kanun teklifi verdi.

Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Teklifle, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının barınma ve aş hizmeti vermesi amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde, Anayasa'ya göre, "kişinin temel hak ve hürriyetlerinin" devletin temel amaç ve görevleri arasında sayıldığı ve herkesin yaşama hakkına sahip olduğunun da Anayasa ile güvence altına alındığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Vatandaşların yemek ve barınma ihtiyacı temel haklar arasında sayıldığından, devletin, kişilerin bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Aynı şekilde yaşama hakkına sahip olan bireylerin bu haklarını devam ettirmesi için barınma ve yemek ihtiyacına sahip olması, devletin de yaşama hakkına sahip olan vatandaşların bu ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir."

Türkiye'de başta Türk Kızılay ile Darülaceze olmak üzere, bazı vakıflar, dernekler ve belediyelerin aşevlerinin bulunduğuna işaret edilen gerekçede, "Ancak ülkedeki bütün bu aşevleri ile barınma evleri, sayı ve kapasite olarak yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlar için yetersizdir." ifadesi kullanıldı.

Devletin vatandaşların barınma ve yemek ihtiyacını karşılayacak önlemleri almakla yükümlü olduğu belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının, yardıma muhtaç vatandaşlar için barınma ve yemek hizmeti vermesi sağlanmalıdır. Bu hizmetin ülke çapında ihtiyaç sahibi olan herkese ulaştırılması da bu vatandaşların, kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan bazı vakıf ve derneklerden barınma ve yemek ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalmaları durumunu ortadan kaldıracaktır."



