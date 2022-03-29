CHP'li Kaya Çanakkale Zaferi etkinliğinde okunan Kur'an-ı Kerim için soru önergesi hazırladı!

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kapsamında bir ortaokulda okunan Kur'an-ı Kerim'den rahatsız olarak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in cevaplaması için soru önergesi hazırladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Şehitler Ortaokulu'nda, Çanakalle Zaferi için bir etkinlik düzenlendi. Program, okul öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Bu ayıp maskenizi düşürmeye yeter!

Yüce Kur'an'dan rahatsızlığı bitmeyen CHP'nin Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden rahatsız oldu.

Mustafa Kemal'in adının anılmadığını iddia ederek bunu bahane olarak öne süren Kaya, TBMM'ye bir soru önergesi sundu.

Asıl derdinin yüce Kur'an'ın okunması olduğu anlaşılan CHP'li Kaya, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

Videoda yer alan görüntülerde, önce okulun bahçesinde bir öğrenci mikrofondan Kur'an okuyor, ardından alkış sesleri yükseliyor. Daha sonra da öğretmen olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından konuşma yapılıyor. Törende ne Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ne de vatan için şehit düşen kahraman şehitlerimiz anılıyor. Şehitler arasında ayrım yapan anlayışla, şehitlerin vatan şehidi değil, "İslam şehidi" olduğu anlatılıyor.