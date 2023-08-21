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Siyaset CHP'li Kartal Belediyesi'nin asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü!
Siyaset

CHP'li Kartal Belediyesi'nin asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 17:48:00 -
CHP'li Kartal Belediyesi'nin asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü!

Yerel seçimlere sayılı günler kala heykel açılışlarına devam eden CHP'li Kartal Belediyesi bu kez ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. İlçede bulunan bir sokakta yapılan asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, asfalt çalışması yapılırken bir aracın yerinden kaldırılmadığı görüldü. Gündem olan ilginç görüntülere, "Neyse ki arabanın üzerine asfalt dökmemiş", "Kırk yılda bir vatandaşa hizmet edecekleri tuttu onu da tam yapamıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala heykel açılışlarına devam eden CHP'li Kartal Belediyesi bu kez ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. İlçede bulunan bir sokakta yapılan asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, asfalt çalışması yapılırken bir aracın yerinden kaldırılmadığı görüldü. Gündem olan ilginç görüntülere, "Neyse ki arabanın üzerine asfalt dökmemiş", "Kırk yılda bir vatandaşa hizmet edecekleri tuttu onu da tam yapamıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm ve altyapı hizmetlerini askıya alarak heykel açılışlarına devam eden CHP'li Kartal Belediyesi bu kez ilginç bir görüntüyle gündeme geldi.

Kartal'da bir sokakta yapılan asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, asfalt çalışması yapılırken sokakta bulunan bir aracın kaldırılmadığı görüldü.

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