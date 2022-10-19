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Gündem CHP'li Karalar'a Adana Valiliğinden yalanlama
Gündem

CHP'li Karalar'a Adana Valiliğinden yalanlama

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye’ye bağlanacağı yönündeki iddiasına valilikten yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 03:11:00 -
CHP'li Karalar'a Adana Valiliğinden yalanlama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye’ye bağlanacağı yönündeki ifadeleriyle ilgili Valilikten açıklama yapıldı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Adana’mızın ve Türkiye’nin gündeminde böyle bir konu yokken Valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de Valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır” ifadeleri yer aldı.

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