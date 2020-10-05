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Siyaset CHP'li Kaftancıoğlu'nun Ermenistan sessizliği dikkat çekti
Siyaset

CHP'li Kaftancıoğlu'nun Ermenistan sessizliği dikkat çekti

İslam'a olan düşmanlığıyla tanınan CHP'li Canan Kaftancıoğlu Ermenistan'ın alçak saldırıları karşısında sessiz kalması dikkat çekti. Her fırsatta sözde "Ermeni Soykırımı" iddialarını dillendiren Kaftancıoğlu, işgalci Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı masum sivilleri katletmesi hakkında tek kelam etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:45:00 -
CHP'li Kaftancıoğlu'nun Ermenistan sessizliği dikkat çekti

Türkiye düşmanlarının yanında saf tutmayı görev edinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ne kadar ikiyüzlü bir şahsiyet olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Her fırsatta sözde "Ermeni Soykırmı"nı dillendirerek ortalığı ayağa kaldıran Kaftancıoğlu, işgalci Ermenistan'ın masum Azerbaycanlı sivilleri vurması karşısında üç maymunu oynadı.

İslam'a olan kini ve nefretiyle tanınan Kaftancıoğlu Ermenistan'ın alçak saldırıları hakkında tek kelam etmeyerek kafayı kuma gömdü. Kaftancıoğlu geçtiğimiz dönemlerde yaptığı bir paylaşımda, "Tarihte Bugün: 'Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19.15'te Taksim'de" ifadelerini kullanmıştı.

Hocalı'da katledilen Azerbaycan Türkleri için tek söz dahi etmeyen Ermeni sevici Kaftancıoğlu, Ermenistan'ın saldırıları karşısında sessiz kaldı.

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