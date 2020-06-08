CHP’li Kaftancıoğlu’ndan yine tweet temizliği! Alpay Özalan ve Melih Gökçek’ten tokat gibi sözler

PKK’yı öven paylaşımları ortaya çıkan ve CHP’li İzmir Belediye’nin organizasyonlarını yapacak olan HDP’li Ahmet Saymadi’nin PKK terör örgütü ile skandal paylaşımları ortaya çıkmıştı. Bu kez Saymadi’nin CHP İstanbul İl Başkanı’nı övdüğü ‘yoldaş’ dediği tweetleri belirlendi. Kaftancıoğlu’nun da 2016 yılında Saymadi’ye “Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet. Yıllarca dinsiz yaşa, sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)” dediği tespit edildi. Gündem olan bu tweet CHP’li Kaftancıoğlu tarafından silindi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in belediyenin organizasyonlarını yapacak olan A.G.D Organizasyon'un ortağı olduğu öğrenilen HDP'li Ahmet Saymadi'ye ihale verdiği belirlendi. Terör örgütü PKK'yı öven ve skandal iletiler atan Saymadi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Twitter üzerinden yazışmaları olduğu ortaya çıktı.

Saymadi, "iyi ki yoldaşımız!" dedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile fotoğrafının yan yana olduğu bir kareyi paylaşan Saymadi'nin "Bugünkü başarıda büyük emeği var canım arkadaşım Canan'ın. Sosyalist seçmeni HDP'li seçmen biraz da Canan sayesinde ferah ferah oy verdi. İyi ki var. İyi ki yoldaşımız. Her şey çok güzel oldu" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kaftancıoğlu o tweeti sildi

Kaftancıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihale alan Saymadi'ye sosyal medya hesabından 1 Eylül 2016 tarihinde "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet. Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" dediği ortaya çıktı. CHP'li Kaftancıoğlu'nun bu iletisini ise tweet gündeme gelince sosyal medya hesabından sildiği ortaya çıktı.

Ellerini dua edercesine açıyordu

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, ellerini dua eden vaziyette açan Kaftancıoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu az önce bu tweeti sildi. Seçim öncesi el açıyordu. Cumhurbaşkanımız @RTErdoğan şöyle demişti: Biz dini yaşarız, tüccarlığını siz yaparsınız" dedi.

"Ben dinsizim ama söyleyemezsin, takiyyecisin"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise Kaftancıoğlu'nun tweeti hakkında şunları söyledi: "Kadın dinsiz olduğunu alenen söylüyor. Müslümanları aldatmak için elini açarak dua edecek kadar takiyyeci. Canan samimi ol. Bağırarak söyle 'Ben dinsizim ama söyleyemezsin çünkü takiyyecisin."

Kaynak: Sabah