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CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama! Teröristlerin öldürülmesini kınadı

Skandal paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu son olarak Paris'te öldürülen PKK'lı teröristleri alenen savunarak büyük bir skandala daha imza attı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:54
CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama! Teröristlerin öldürülmesini kınadı

İslam düşmanlığıyla tanınan ve yaptığı skandal paylaşımlarla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen teröristleri savunarak büyük bir skandala daha imza attı. CHP'li Kaftancıoğlu, "Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa'nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım" şeklindeki açıklamasıyla teröre açıkça destek verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:30
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Canan Kaftancıoğlu

YORUM YAZ

  • HarunHarun27 dk önce
    Turke kefen bicenin sonu korkunc olacak bunu her turk dusmani olmayan beynine kazisin nokta
  • garibangariban28 dk önce
    senin gibilerin bu ülkede neden bu kadar konuşma hakkı var bilmiyorum aslında seni oraya getirenler hepsi vatan haini sen vatan haini olmuşsun çokmu? hele atınızı oynatın bakalım biraz daha az kaldı.
  • AliAli31 dk önce
    Eşbaşkan canan

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