CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama! Teröristlerin öldürülmesini kınadı

İslam düşmanlığıyla tanınan ve yaptığı skandal paylaşımlarla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen teröristleri savunarak büyük bir skandala daha imza attı. CHP'li Kaftancıoğlu, "Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa'nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım" şeklindeki açıklamasıyla teröre açıkça destek verdiğini bir kez daha ortaya koydu.