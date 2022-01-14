CHP'li Kaftancıoğlu yalanına küçücük bir çocuğu alet etti! EYT mesajı tepki ile karşılandı

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, erken yaşta emekliliğe takılanların (EYT) ne anlama geldiğini anlayamayacak kadar küçük bir çocuk üzerinden siyaset yaptı.

Kaftancıoğlu, eline, "EYT'liler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını dört gözle bekliyor." yazılı bir döviz verilmiş çocuğun fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

31 Mart seçimleri öncesinde CHP'ye üye olan, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın çıkarttığı EYT Yasası'nı çözeceklerini vadeden Kaftancıoğlu'nun mesajına küçücük bir çocuğu alet etmesi tepki ile karşılandı.