  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Kaftancıoğlu yalanına küçücük bir çocuğu alet etti! EYT mesajı tepki ile karşılandı
Siyaset

CHP'li Kaftancıoğlu yalanına küçücük bir çocuğu alet etti! EYT mesajı tepki ile karşılandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yalan siyasetine küçücük bir çocuğu alet etmesi tepki ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 19:34:00 - 2022-01-14 19:42:09
CHP'li Kaftancıoğlu yalanına küçücük bir çocuğu alet etti! EYT mesajı tepki ile karşılandı

 Yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, erken yaşta emekliliğe takılanların (EYT) ne anlama geldiğini anlayamayacak kadar küçük bir çocuk üzerinden siyaset yaptı.

Kaftancıoğlu, eline, "EYT'liler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını dört gözle bekliyor." yazılı bir döviz verilmiş çocuğun fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

31 Mart seçimleri öncesinde CHP'ye üye olan, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın çıkarttığı EYT Yasası'nı çözeceklerini vadeden Kaftancıoğlu'nun mesajına küçücük bir çocuğu alet etmesi tepki ile karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay