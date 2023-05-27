CHP’li kadından rezilce sözler! “Bunları sabun fabrikasına göndermek lazım”
Sosyal medyada önüne gelen aklına geleni söylüyor. Bu kez Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadın adeta kin kustu! AK Partili seçmeni kastederek "Geri kafalı yaşlıları sabun fabrikasına göndermeli" dedi.
Sokak röportajında seçim hazımsızlığı devam eden Kılıçdaroğlu destekçisi kadın yaptığı açıklamalarla adeta kin kustu. PKK'lı da olsa sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu diyen kadın daha sonra yaşlıları hedef aldı ve "geri kafalı yaşlıları sabun fabrikasına göndermeleri lazım" ifadelerini kullandı...