Yaşam Çiftlikte korku dolu saniyeler! Boğa besiciyi böyle yere savurdu
Yaşam

Çiftlikte korku dolu saniyeler! Boğa besiciyi böyle yere savurdu

DHA
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Amasya Suluova'da bir çiftlikte yaşanan boğa saldırısı paniğe neden oldu. Büyükbaşlarını bir araya toplamak isteyen besici, boğanın boynuz darbesiyle yere savruldu.

Amasya’nın Suluova ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte yaşanan olay, saniyeler içinde korku dolu anlara sahne oldu.

 

Boynuz darbesiyle yere savruldu

Olay, 11 Aralık’ta saat 16.30 sıralarında, ilçede büyükbaş yetiştiriciliği yapılan çiftlikte meydana geldi. Besicilerin hayvanları bir araya toplamaya çalıştığı sırada, bir boğa aniden besicinin üzerine doğru zıpladı. Boynuz darbesiyle yere savrulan besici, panik yaşadı. Çiftlikteki diğer çalışanların hızlı müdahalesiyle boğanın ikinci kez saldırması önlendi. Yaralanan besicinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

