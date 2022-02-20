CHP’li Kadıköy Belediye Başkanının homolara özel merakı varmış!

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Yanına aldığı 5 muhafazakar parti ile iktidar hayali kuran ve yönetime gelmeleri halinde eşcinsel sapkınlara meşruiyet vaad eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ardından, parti teşkilatında da homolara yönelik peşi sıra destek açıklamaları geliyor. Aynı cinsten kişilerin evlenmesinin medeniyetin gereği olduğunu söyleyen Kadıköy Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi İrfan Gümrah’ın ardından şimdi de Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, LGBTİ’lere yönelik destek açıklamasında bulundu.

LGBTİ itirafı soruyla geldi

Kadıköy Belediyesi Meclis Toplantısı’nda söz alan AK Parti Meclis üyesi Ahmet Koyunoğlu, CHP’li yöneticilerin eşcinsel sapkınlığı desteklemekten geri durmadıklarını belirterek, “Başkanın gözlerinin içine bakarak bir sualim olacak: Belediyenin Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda Kadıköy’ün 6 yerinde LGBT’yi kurumsallaştıran, broşür ve afişlerle bunu normalleştiren hedefler yer almaktadır. Bu hedefler toplumsal kültür, ahlak ve örflerimize aykırıdır. Sapkın tercihlerin normal şeylermiş gibi gösterilmesinin ötesinde yeni üçüncü bir cinsiyet gibi sunularak bunun meşrulaştırılma çabasını reddediyoruz. Ayrıca Şerdil başkanın, bu LGBTİ merakı nedir?” ifadelerini kullandı.

CHP’ye göre homolar mağdurmuş

CHP’li Odabaşı ise AK Partili Meclis Üyesi Koyunoğlu’nun, sorusuna “Evet var” şeklinde cevap vererek büyük bir rezalete imza attı. “LGBTİ’lilere özel bir merakım var” itirafında bulunan Odabaşı, biraz da top çevirerek, şöyle devam etti: “Kadıköy’de kim dezavantajlı ise, kimin yardıma ihtiyacı varsa, kim ayrımcılığa uğruyorsa ben onun yanındayım. Yanlarında durmaktan onur ve şeref duyarım. Biz CHP’li, sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak hiç kimsenin dini, dili, ırkı, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılık yapmayız. Yapmam, yaptırmam. Sizin makbul bulmadığınız, sapkın bulduğunuz; hatta daha da ileriye giderek ‘üretim hatası’ olarak nitelendirdiğiniz tüm tabirler insan haklarına aykırıdır. Burada kalkıp başkanın gözünün içine bakarak ‘LGBTİ’lere özel bir merakın mı var?’ Gözünün içine bakarak söylüyorum: Evet var! Onlar da insan, onların yanındayım; haklarını sonuna kadar koruyacağım. Ben senin gibi, cinsel tercihlerinden dolayı onlarla ilgilenmiyorum. İnsan oldukları için ilgileniyorum. Mağdur oldukları için ilgileniyorum.”

Sapkınların hamisi Kadıköy

Öte yandan, geçtiğimiz hafta da Kadıköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi İrfan Gümrah’tan homolara yönelik skandal destek açıklaması gelmişti. Homoları desteklemek için ecdada küfreden CHP’li Gümrah, “Bugün medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin veriliyor. Artık Osmanlı’nın eski kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir” diyerek büyük bir rezalete imza atmıştı.