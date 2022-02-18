CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı'ndan şok itiraf'! 'LGBT'lilere özel merakım var'

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Kadıköy Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Ahmet Koyunoğlu, eşcinsel sapkınlığı desteklemekten geri durmayıp, toplumu ifsad projesine hizmet eden CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na tepki gösterdi.

'Bu LGBT merakın nedir?'

Meclis toplantısında söz alan Koyunoğlu, "Başkanın gözlerinin içine bakarak bir sualim olacak: Belediyenin Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda Kadıköy'ün 6 yerinde LGBT’yi kurumsallaştıran, broşür ve afişlerle bunu normalleştiren hedefler yer almaktadır. Bu hedefler toplumsal kültür, ahlak ve örflerimize aykırıdır. Sapkın tercihlerin normal şeylermiş gibi gösterilmesinin ötesinde yeni üçüncü bir cinsiyet gibi sunularak bunun meşrulaştırılma çabasını reddediyoruz. Ayrıca Şerdil başkan, bu LGBT merakı nedir?" dedi.

Eşcinsel sapkınlığın savunucularından CHP'li Odabaşı, "LGBT'lilere özel bir merakım mı var? Evet var." diye cevap verdi.

28 Şubat'ın baş mimarı partisini "insan hakkı savunucusu" olarak pazarlayan Odabaşı, "Kadıköy’de kim dezavantajlı ise, kimin yardıma ihtiyacı varsa, kim ayrımcılığa uğruyorsa ben onun yanındayım. Yanlarında durmaktan onur ve şeref duyarım. Biz CHP’li bir belediye olarak, sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak hiç kimsenin dini, dili, ırkı, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılık yapmayız. Yapmam, yaptırmam." ifadelerini kullandı.

CHP'li Odabaşı, şöyle devam etti:

Sizin makbul bulmadığınız, sapkın bulduğunuz; hatta daha da ileriye giderek ‘üretim hatası’ olarak nitelendirdiğiniz tüm tabirler insan haklarına aykırıdır. Burada kalkıp başkanın gözünün içine bakarak ‘LGBT’lere özel bir merakın mı var?’…. Gözünün içine bakarak söylüyorum: Evet var! Onlar da insan, onların yanındayım; haklarını sonuna kadar koruyacağım. Ben senin gibi, cinsel tercihlerinden dolayı onlarla ilgilenmiyorum. İnsan oldukları için ilgileniyorum. Mağdur oldukları için ilgileniyorum.