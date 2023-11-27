CHP’li İzmit’te yolsuzluk skandalı

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Yolsuzluk rezaletlerinin vaka-i adiyeden sayıldığı CHP’li İzmit Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmezken, şikâyetleri değerlendiren bakanlığın harekete geçtiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın, CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile 12 belediye yöneticisi hakkında “ihalede usulsüzlük” yaptıkları gerekçesiyle soruşturma izni verdiği öğrenildi. İzmit Belediyesi’nce 2020 ve 2022 yılları arasında gerçekleştirilen ve toplam bedeli milyonlarca lirayı bulan ihaleleri inceleyen mülkiye müfettişleri, CHP’li Başkanı Hürriyet’in belediyeye ait bazı işleri doğrudan temin yöntemi ile akrabalarının kurduğu şirketlere aktardığını tespit etti. Raporda ayrıca bazı firmalara aynı yöntemle her ay 4 milyon 166 bin TL’lik ödemeler yapıldığı ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın kardeşine ihalesiz işler paslandığı bilgisi yer aldı. Mülkiye müfettişlerince yürütülen incelemenin tamamlanmasının ardından, 6 Haziran 2023’te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bahse konu evrakta imzaları bulunan belediye yöneticileri A.İ.E., C.Ö.C., Ç.D., Ş.M., M.E., D.Y., S.Ö., M.Ş.V., N.B., İ.A., B.Ö. ve A.P.H. hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.

Yeğenim demiş ihaleyi vermiş

Şirketine 174 bin 45 TL’lik ödeme yapılan H.O.’nun, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet’in yeğeni olduğuna dair iddiayı da araştıran müfettişler, CHP’li Hürriyet’in H.O.’nun nikâhına katıldığını ve buradaki konuşmasında H.O. hakkında ‘yeğenim’ dediğini tespit etti. Öte yandan, soruşturma izninin tebliğ edilmesinin ardından Hürriyet, Danıştay’a itirazda bulundu. Dosyanın Danıştay’da değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.