CHP’li İzmir’de 22 yıldır 26 temel hizmet verilemiyor

Hakkı Bilir İstanbul

Yaklaşık çeyrek asırdır CHP zulmü altında inleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mega kenti yönetemediği gibi en önemli sorunlarına da çözüm geliştiremediği ortaya çıktı. 1999 yılından bu yana CHP’li isimler tarafından yönetilen ve halihazırda Tunç Soyer’in büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüttüğü İzmir’in temel problemlerinin içinden çıkılmaz bir hal aldığı öğrenildi. Birimler arası koordinasyonsuzluk, altyapı eksikliği, ulaşımdaki yetersizlikler, su sıkıntısı ve yeşil alan talanı başta olmak üzere kamu için kritik önem taşıyan 26 hizmetin sağlanamadığı bildirildi. Gerçek bizzat CHP’li bürokratlar tarafından hazırlanan 2020 faaliyet raporunda vurgulandı.

Ulaşımda büyük aksaklıklar

Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye’yi CHP’li belediyeleri yönettiğimiz gibi yöneteceğiz” sözleriyle algı kassa da kendi bürokratlarının raporu aksini söylüyor. 2020 Faaliyet Raporu’ndaki veriler, 22 yıldır çözülemeyen sorunları tek tek gözler önüne seriyor. Rapor, Cumhur İttifakı üyelerinin de onayına sunulacağı için, İzmirlilerin nasıl bir hizmetsizliğe mahkum edildiği itiraf ediliyor. Raporun ‘İyileştirmeye açık yönler’ başlıklı kısmında; “Kent nüfusunu hızla artması ile alt ve üst yapının aynı oranda geliştirilememesi”, “Raylı sistemin ulaşamadığı ilçelerin olması” “Ulaşımda deniz taşımacılığının yeterince kullanılamaması”, “Aktarmalı ulaşım sisteminde yaşanan aksaklıklar”, “Birimler arası koordinasyonda yaşanan sıkıntılar”, “Altyapı talebinin fazla olması sebebiyle üst kapama onarımında yaşanan sıkıntılar” kayıt altına alınıyor.

Hizmetsizliğe mahkum ettiler

Sürekli ‘yeşil alan’ edebiyatı yapan CHP zihniyetinin samimi olmadığı da raporda gözler önüne seriliyor. “Kent merkezinde yeşil alan azlığı” ve “Yeşil alanların kötü ve bilinçsiz kullanımı” başlığıyla tespit edilen eksiklikler, kötü yönetimin sonucu olarak göze çarpıyor. Yakın zamanda su sıkıntısı yaşanacağı ise “Artan nüfusla birlikte yaşanabilecek su sıkıntısı tehlikesi” ifadeleriyle kayıt altına alınıyor. Yine “Atık bertarafında sorunlar yaşanıyor” ve “Dijital değişimlere tam olarak ayak uydurulamaması”ndan kaynaklı büyük sorunlar baş gösteriyor.

22 yıldır verilemeyen 26 hizmet

“Körfezin efektif olarak kullanılamaması”, “Göç ile artan çevre kirliliğinin giderilmesinde zorluk yaşanması”, “Proje tasarımlarında estetik yaklaşımın az olması”, “Hizmet binalarının şehir genelinde dağınık olması ve fiziki şartlarının yetersiz olması” gibi başlıklarla da halka yeterince hizmet götürülemediği doğrudan deklare ediliyor. “Yaşlı nüfus için proje eksikliği”, “Sanayi alanlarının yarattığı çevresel kirlilik ve gelişen sanayinin oluşturduğu atıklar” ifadeleriyle tespit edilen eksiklikler ise rezaleti ileri boyutlara taşıyor. Toplamda 26 stratejik hizmetin tam olarak verilemediğinin belirtildiği rapor, CHP zihniyetinin gerçek yüzünü trajikomik bir şekilde ispat ediyor.

