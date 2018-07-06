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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine pis su tepkisi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde mavi bayraklı olan bölgeye pis su bırakan İZSU'ya bağlı Seferihisar Arıtma Tesisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösteren vatandaşlar, tesis önünde toplanarak, "Denizimizi kirletme mavi bayrağımızı indirme", "Görevin insan sağlığını korumak, hastalık üretmek değil", "Ey arıtma, arıtmadan bırakma" dövizleri asarak Büyükşehir Belediyesini protesto etti.

06 Temmuz 2018 Cuma 18:41
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine pis su tepkisi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde mavi bayraklı olan bölgeye İZSU'ya bağlı Seferihisar Arıtma Tesisi'nden "pis su" bırakıldığı gerekçesiyle bazı vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

İlçedeki İZTUR-SETUR sitesi sakinlerinin geçen ay "pis koku" ve "suyun bulanık olduğu" yönündeki şikayetleri üzerine, Seferihisar Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Mavi Bayrak Koordinatörlüğü, bölgede inceleme yaptı. İncelemede suyun mavi bayrak kriterlerine uymadığı tespit edilince mavi bayraklar indirilerek plaj kullanıma kapatıldı.

'DENİZİMİZİ KİRLETME'

Denizdeki kirlilik ve pis kokununun Seferihisar Arıtma Tesisi'nden geldiğini öne süren site sakinleri bugün tesis önünde toplanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. "Denizimizi kirletme mavi bayrağımızı indirme", "Görevin insan sağlığını korumak, hastalık üretmek değil", "Ey arıtma, arıtmadan bırakma" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı.

'HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR'

Akarca koyu sakinlerinden Mustafa Kuter, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce koyun iki mavi bayrağının bulunduğunu belirterek, "Denize kanalizasyon atığı yapacak tek tesis İZSU’nun Seferihisar Arıtma Tesisidir. Bu tesis zaman zaman gerek kapasite artışı dolayısıyla, belki de kasıtlı olarak atık suları işleme tabi tutulmadan, denize direkt gönderip, halk sağlığını tehdit etmekte, çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Site sakinleri olarak hastalanma korkusuyla denize giremiyoruz. Ayrıca deniz deşarj sisteminin kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa da arıtma tesisinin konumu itibarıyla yanlış yerde olduğunu anlatarak, "Akarca koyunda binlerce site var. Arıtma tesisi, Akarca'nın en güzel sahilinin sahip olduğu sitelerin arkasına kuruldu. Denize de çok yakın bir bölge. Site sakinleri hem buradan çıkan kokulara maruz kalıyor hem de arıtmadan çıkan su oradaki dere vasıtasıyla denize ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 18:41
  1. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  2. protesto

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