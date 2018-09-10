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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne koku tepkisi: Evlerimizde oturamıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürülen ve şehrin büyük bölümünde hissedilen kötü koku, vatandaşların tepkisini çekiyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:49
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne koku tepkisi: Evlerimizde oturamıyoruz

İzmir'de 2 haftadır etkili olan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar soruna çözüm bulunamamasından şikayetçi. Göztepe sahilinde yürüyüşe çıkan Sibel Ünsal, kötü kokunun evlerinde otururken bile hissedildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eve acayip bir koku yayılıyor. Lağım kokusu bildiğin. Kokudan evlerimizde oturamıyoruz. Evi bütün gün çamaşır ve temizleme suyuyla temizliyoruz, koku gitmiyor. Balkonlarda oturulmuyor. Bu seneye kadar böyle bir şey yaşamadık. İlk defa bu kadar yaşıyoruz. Yoksa yaşanacak gibi değil. Yeşilyurt'ta oturuyorum. Evden kendimizi attık buraya geldik burada da var koku. Evlerin içinde daha acayip bir koku var. Sıkıntı büyük. Önceden sadece denizde olurdu. Şehre yayılan, evlerin içine yayılan bir sıkıntı var, yaşayamıyoruz." 

'KOMŞULARIM DA AYNI ŞEKİLDE ŞİKAYETÇİ'

Gülten Güven, evde, sahilde hep aynı koku ile karşılaştıklarını belirterek, "Komşularım da aynı şekilde şikayetçi. Balkonumda da burada da aynı kokuyu alıyorum." dedi.

'OKSİJEN NEREDEYSE SIFIR'

Halil Aksu da sahilde gezerken veya spor yaparken çok boğucu bir koku geldiğini ifade ederek, soruna bir an önce çözüm bulunmasını söyledi.  Aksu, "Oksijen neredeyse sıfır. Göztepe sahili ailecek rahat edebileceğimiz bir ortam ama bu ağır koku bütün doğayı ve insanları rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:49
  1. İzmir
  2. izmir
  3. izmir büyükşehir belediyesi

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  • bakibaki29 dk önce
    CHP DEMEK ÇÖPLÜK DEMEK LAFI GERCEKTEN DOGRU
  • Tekin artutTekin artut34 dk önce
    Dide onu diyin Evlerimizde oturamıyoruz. Kokudan Yalanınız batsınmı Şerefsizler. Nerdeymiş bu koku.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş35 dk önce
    siz hala chpkk ya oy vermeye devam edin sizlere müstehak. görün chpkk nın belediyelerini nasıl çalışıyoır. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
  • YAŞARYAŞAR44 dk önce
    İzmirliler Laiktir, layık olacak.
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