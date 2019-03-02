CHP'li İzmir Belediyesi'nden Erdoğan Hazımsızlığı! "Fazıl Say'a el uzattığı bir dönemde..." CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlamasına katılan usta sanatçı Özdemir Erdoğan'ın, 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde vereceği konserini iptal etti.

Usta müzisyen Özdemir Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü kutlamasına gitti. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu hazmedemedi. Sanatçınınİsmet İnönü Kültür Merkezi’nde vereceği konseri iptal etti. Erdoğan sevgisini hazmedemediler Müzisyen Özdemir Erdoğan, sanat dünyasına adını altın harflerle yazdı. Unutulmaz eserlere imzasını attı. Usta sanatçı, 26 Şubat'da 65 yaşına basan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapan sanatçılar arasındaydı. Ancak Özdemir Erdoğan'ın Başkan'ın doğum gününe katılması, bazılarında hazımsızlığa yol açtı. "Fazıl Say'a el uzattığı bir dönemde..." CHP'nin kalesi İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatçıya büyük bir ayıp yaptı. Özdemir Erdoğan'ın 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde vereceği konserinin iptal edildiği ortaya çıktı. Biletlerin toplu halde iade edildiği açıklandı. Sanatçı, yasakçı zihniyete sessiz kalmadı. A Haber'e konuşan Özdemir Erdoğan, "Başkan Erdoğan'ın Fazıl Say'a el uzattığı bir dönemde onlar böyle bir faşitlik yapıyor" şeklinde konuştu.

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